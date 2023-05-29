التقى النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د.محمد الحويلة بمجموعة من الشباب الواعد الطموح ممن تقدم لاختبارات القطاع النفطي واصطدم بحاجز الاختبارات التعجيزية التي لا تتناسب مع مؤهلاتهم وتحصيلهم العلمي.



وطالب الحويلة كل المسؤولين المعنيين بدءا من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وانتهاء بقيادات القطاع النفطي بسرعة وضع حلول فورية دون تأجيل تضمن تمكينهم وإعطاءهم فرصة عادلة للدخول للقطاع الأهم في الدولة.



وقال الحويلة إنه «ليس هناك خير من شبابنا ليكونوا حراسا على أهم مورد لهذا البلد ولا هناك من هو أحرص منهم على الارتقاء به وحفظه».