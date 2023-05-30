ثامر السليم



أعلنت وكيلة وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم أن عدد مقاعد خطة البعثات الخارجية التي تراوحت بين 4000 و4500 مقعد مخصصة للقبول في العام الدراسي المقبل 2023-2024.



وأشارت الملحم عقب الجولة في مقر حملة «وجهني» في «الأفنيوز» إلى أن الوزارة أعلنت مؤخرا خطة البعثات للعام الدراسي المقبل، والتي تضمنت تخصصات جديدة، أبرزها علم المناعة وعلم الأمراض في أستراليا، فضلا عن التوسع في طرح تخصصات في دول جديدة مثل إدارة هندسة الطيران، وعلم النطق والتصوير بالأشعة.



وذكرت الملحم أن حملة «وجهني» انطلقت منذ يوم الخميس الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة وبوث مجمع الأفنيوز للرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور حول البعثات الخارجية، داعية جميع الطلبة إلى زيارة بوث الحملة، وطرح استفساراتهم للمسؤولين في الوزارة.



من جانبها، كشفت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالتكليف وفاء الصراف عن إيفاد المبتعثين إلى العديد من الدول الأجنبية أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا وغيرها من الدول، بينما الدول العربية منها المملكة العربية السعودية والإمارات غيرهما.



وقالت الصراف إن حملة وجهني هي إرشاد الطلبة وتعريفهم بنظام البعثات والخدمات التي يتم تقديمها للطالب، داعية الطلبة إلى الاطلاع وقراءة لوائح الابتعاث قبل اتخاذ قرار الدراسة في الخارج.



من جهتها، أكدت المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي وصال الزامل أن الوزارة حريصة على تنظيم حملة وجهني لخريجي الثانوية العامة لتوجيههم إلى الطريق السليم، ومعرفة آلية القبول في البعثات، مشيرة إلى أن الحملة متواجدة في الأفنيوز حتى يوم الخميس، ومستمرة عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة.