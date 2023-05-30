رشيد الفعم



قال مرشح الدائرة الأولى حمد المدلج إن التعاون تم مع الحكومة رغم التردد من بعض الأطراف كوزراء وقيادات وبالرغم من عدم تعاونهم، إلا أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أجبرهم على التعاون، لذلك تم إقرار المداولة الأولى لقانون المدن الإسكانية بـ64 صوتا من أصل 65 داخل قاعة عبدالله السالم.



وتابع المدلج خلال ندوته الانتخابية التي أقامها مساء أول من أمس بمقره في منطقة مشرف تحت عنوان «نجهر بالحق»: «بعد الانتهاء من قانون المدن الإسكانية كان هناك اتجاه لإقرار قانون التمويل العقاري وأضاف المدلج أن المتسبب والمستفيد من كل هذا العبث ومن عدم إقرار التشريعات التي تصب لصالح الوطن والمواطن بشكل مباشر هو الطرف نفسه الذي يدعو وبشكل مباشر وغير مباشر لعدم المشاركة في انتخابات مجلس الأمة، وكل ذلك لكيلا يستفزوا أهل الكويت ولا يذهب الشعب للصناديق والمشاركة الانتخابات، لأنهم يعلمون يقينا أن الشعب الكويتي إذا ذهب للصناديق سوف يقوم بإقصاء كل شخص فاسد تهاون وتواطأ بتعطيل تنمية البلاد ليعرف حجمه الحقيقي. ودعا المدلج الشعب الكويتي الى ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2023 من خلال حسن الاختيار لتفويت الفرصة امام الفاسدين الذين لا يريدون ان تكون هناك مشاركة شعبية، مؤكدا ان الشعب الكويتي قادر على ايصال ممثلين للأمة يكونون على قدر من المسؤولية الوطنية في المرحلة المقبلة.