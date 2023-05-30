ماضي الهاجري



أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة خالد العتيبي ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الأمة المقررة 6 يونيو المقبل، وذلك عبر اختيار نواب أكفاء قادرين على حمل الأمانة وإيصال صوت الشعب إلى المسؤولين، لافتا الى أن الشعب قادر على ذلك وهذا ما يؤكده تاريخه الحافل بالإنجازات والمواقف المشرفة.



جاء ذلك خلال افتتاح العتيبي مقره الانتخابي في الفحيحيل أول من أمس، مضيفا أنه يجب الالتزام بالدستور ومواده والعمل على احترامها وعدم تجاوزها، مؤكدا انه مهما طال الطريق فلابد أن يأتي يوم تصحح فيه جميع الأوضاع المختلة. وذكر أن الإصلاحات السياسية الكثيرة بحاجة الى الاستمرار حتى يتحقق ما يريده الشعب من تطلعات وآمال وينتصر على من يسعى إلى شق وحدتنا الوطنية وإيقاف مسيرة التنمية.