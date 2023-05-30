محمد الدشيش



قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري خلال ندوة انتخابية تحت عنوان «يكفينا شعارات» في منطقة القرين أول من امس، إنني سأستكمل ما بدأت فيه في مجلس 2022 ولن أدخر جهدا في تحقيق ما تعهدت به من المطالبة بكل الحقوق التي من شأنها أن تحسن مستوى معيشة المواطنين وترفع عن كواهلهم عبء الحياة اليومية.



وأكد أنه سيتبنى عددا من المشاريع التنموية التي تفيد البلد والوطن بسواعد الشباب، متمنيا الابتعاد عن النزاعات والصراعات والخلافات الشخصية من أجل الكويت، فنحن قد مللنا منها ويجب أن ننتبه الى مصلحة الوطن وننظر الى مستقبلنا.



ودعا الكندري أبناء الشعب الى التوجه يوم 6 يونيو المقبل للإدلاء بأصواتهم واختيار النواب الذين يستطيعون وبأمانة إيصال أصواتهم ومطالباتهم الى قاعة عبدالله السالم.