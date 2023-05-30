أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر يونيو المقبل.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع ب450 دولاراأمريكيا خلال يونيو المقبل في حين سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) ب440 دولارا.

ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.

وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.