وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية مع مستشفيات «آجي بادم» التركية اتفاقية لتقديم خصومات على الخدمات الطبية وفحص الحالات الطارئة لعملائها من ركاب الدرجات المتميزة «الرويال والأولى والأعمال» في مدينة إسطنبول، وذلك بداية من 1 يوليو 2023.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المركز الطبي في الخطوط الجوية الكويتية د.محمد القناعي: تواصل «الكويتية» جهودها الحثيثة لتوفير خدمات مختلفة ومتنوعة لعملائها الكرام، حيث قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع مستشفيات (آجي بادم) احدى أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية والمؤسسات العلاجية اقليميا، كما تعد هذه الخدمة التي سيتم تقديمها لعملاء الشركة تماشيا مع دخول موسم السفر الصيفي 2023 ونمو حركة السفر والمسافرين، واستكمالا للعديد من الخدمات الجديدة التي طرحتها «الكويتية» لعملائها الكرام بداية من العام الحالي وضمن سلسلة مستشفيات سيتم توقيع اتفاقيات معها قريبا بالإضافة الى بانكوك ودبي والرياض وجدة.