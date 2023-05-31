

اجتمعت اللجنة الأولمبية الكويتية مع عدد من الاتحادات الرياضية مساء أمس الأول لبحث آخر مستجدات وتطورات العلاقة بين الاتحادات والهيئة العامة للرياضة على ضوء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة مع الأندية والاتحادات.



وأشار مصدر مطلع لـ «الأنباء»، إلى أن عددا من الاتحادات عبرت عن قلقها فيما يتعلق «بتعميم الهيئة الخاص بالسير الذاتية لمرشحين الاتحادات»، مشيرة إلى أن هذا التوجه قد يفضي إلى تصادم ليس في صالح الرياضة الكويتية.



وأضاف المصدر أن رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر وعد بنقل ملاحظات الاتحادات ومناقشتها مع مدير عام الهيئة يوسف البيدان في اجتماع لاحق للوصول إلى حل توافقي يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة للرياضة.