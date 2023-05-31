

بدر السهيل



أكد مرشح الدائرة الاولى باسل البحراني تبنيه لقضايا الكويت والكويتيين. وقال البحراني خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول مخاطبا الحضور: «تجمعكم اليوم واتفاقكم على أن امثلكم في هذه الانتخابات ثقة كبيرة وأمانة غالية أعتز بها وأضع امام عيني أمرين، الخوف من الله سبحانه وتعالى وخدمتكم ورد الجميل والعمل والاجتهاد داخل المجلس في كل ما يهمنا من قضايا وأمور مشتركة».

واضاف: أتمنى منكم إن سمعتم شيئا عن باسل تفضلوا تواصلوا معي مباشرة وأنا أرد عليكم ولا تدخلوا في سجالات وصدامات مع أحد. واثقون من أنفسنا وهذا ما تربينا عليه من آبائنا، وهذا نهج وخصال اهل الكويت.

وزاد البحراني: اليوم لست بصدد سرد قضايا الفساد لأنني سأتطرق لها في الايام القليلة القادمة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن حتى لا يأخذنا الوقت لأن قضايا الفساد لو تحدثنا بها أسبوعا كاملا لن تنتهي. وقال البحراني: هناك رسالتان اوجههما لإخواني الشباب وأنا داعم للشباب الكويتي، فالأولى تمكين المنجزين منهم حتى يعكسوا آراءهم وتطلعاتهم على ارض الواقع لنواكب الدول المتقدمة في المنطقة.

والثانية، يمتلك الصندوق السيادي الكويتي استثمارات تشغيلية تقارب قيمتها تريليون دولار اميركي، وقوة بشرية بعشرات الآلاف، والسؤال هو: اين الشباب الكويتي من هذه الوظائف؟ لذلك يجب تعيين الشباب الكويتي في هذه الشركات لاكتساب الخبرات ونقلها لنا خصوصا ان هذه الشركات لها ميزانية سنوية لتوظيف آلاف من المتقدمين، وشبابنا أولى بإدارة وتشغيل هذه الاستثمارات، ومثل ما يقولون «عينك على حلالك أدوا»، وعندنا تقريبا 530 وظيفة قيادية واشرافية في الدولة بالوكالة وبالإنابة، ويجب على رئيس الحكومة القادم تعيين الشباب الكويتي المنجز في هذه الوظائف القيادية والإشرافية حتى تتحرك عجلة التنمية».