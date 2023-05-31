أسامة أبوالسعود



دشن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود وعدد من قيادات القطاع النفطي واتحاد عمال البترول مركز البصمة البيومترية للعاملين في القطاع النفطي.



واشاد الشيخ نواف السعود بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية وعلى رأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد على توفير كل الامكانيات لافتتاح المركز تسهيلا على العاملين في القطاع النفطي وخاصة العاملين في شركة نفط الخليج الذين يجتازون الحدود مع المملكة يوميا.



وقال الشيخ نواف السعود «هذا ليس بغريب على الشيخ طلال الخالد فهو من ابناء القطاع النفطي، وخرج من رحم هذا القطاع ويعرف اهمية العمل في هذا القطاع للدولة».



وتوجه الشيخ نواف السعود بالشكر كذلك الى اتحاد عمال القطاع النفطي برئاسة محمد العتيبي للتنسيق الكامل مع مؤسسة البترول وشركاتها لتوفير هذه الخدمة لجميع العاملين في القطاع النفطي.



واشاد الشيخ نواف السعود بسهولة الاجراءات، حيث تم توفير الحجز «أونلاين»، مشيرا الى الاجراء كله لا يستغرق اكثر من 10 إلى 15 دقيقة مع الانتظار، داعيا جميع العاملين في القطاع النفطي لسرعة التسجيل.



مـــن جانبـــه، وجــــه الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان الشكر للشيخ طلال الخالد الذي اعطى القطاع النفطي اولوية ووفر جميع الجهود والتسهيلات لانجاز فئة كبيرة من المجتمع والقطاع النفطي واسرهم ككل.



كما وجه الشكر لاتحاد العمال وشركة نفط الكويت وشركة نفط الخليج، مؤكدا ان التعاون بين القطاع النفطي ووزارة الداخلية «شيء يبيض الوجه» وهذا هو التعاون المثمر بين قطاعات الدولة.



بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية بالشركة الكويتية لنفط الخليج نايف العنزي ان افتتاح هذا المركز ما هو الا ثمرة تعاون مع الاخوة في الداخلية لتذليل كل الامور امام العاملين في القطاع النفطي بما يعود على الانتاج لصالح الدولة ككل.



واشار العنزي الى ان توفير مركز البصمة سهل امرين مهمين حتى لا يتعطل العاملون في منطقة الخفجي عن العمل، وايضا تخفيف الضغط عن المركز الحدودي.



وتابع «نعمل حاليا مع الاخوان في «الداخلية» على توفير مسار خاص للعاملين في الخفجي ومنع التكدس وخاصة في ايام العطل».



واشار الى ان عدد المسجلين حتى الآن فاق 20 ألف مسجل للبصمة، بينما من تم اجراء البصمة لهم حتى الآن 500 موظف تقريبا.



واكد ان الاجراءات مستمرة من الساعة 8 الى الساعة 4 عصرا، مؤكدا ان التركيز في الايام الاولى على العاملين في الخفجي، مشددا على ان الاجراءات بسيطة وسهلة سواء لاخواننا في شركة نفط الخليج او مختلف الشركات النفطية وحتى الاخوة في المملكة العربية السعودية كون هناك انتاج مشترك في عمليات الخفجي.



من جهته، قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد العتيبي ان افتتاح مركز البصمة أتى بجهود مشتركة لخدمة العاملين وأسرهم للتخفيف عنهم عناء المسافات والزحام على مراكز البصمة المختلفة التي خصصتها وزارة الداخلية.



وقال العتيبي إن التعاون الذي لمسناه من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح وكل من الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت والرئيس التنفيذي لنفط الخليج له الأثر الطيب في إنجاح هذه البادرة التي تقدمت بها نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالكل منا مكمل للآخر فتضافر الجهود أثمر نجاح انطلاقة هذه الفكرة لخدمة العاملين.



من جانبه، اكد رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الخليج محمد العبيدلي ان افتتاح مركز البصمة سيسهل الكثير على الاخوة في شركة نفط الكويت وخاصة العاملين في عمليات الخفجي المشتركة مشيدا في هذا الاطار بجهود رجال الداخلية وتعاونهم الكامل مع مؤسسة البترول وشركة نفط الخليج ونفط الكويت واتحاد البترول لدعم العاملين في القطاع النفطي.



من جانبه، اشاد رئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض بجهود وزارة الداخلية ومؤسسة البترول وشركة نفط الكويت وشركة نفط الخليج على هذه الجهود التي تؤكد تعاون جهات الدولة وتسخير جميع الجهود لصالح العاملين في القطاع النفطي بما يصب في عملية زيادة الانتاج.



بدوره، وجه رئيس نقابة ايكويت محمد العجمي الشكر لرئيس نقابة شركة نفط الخليج والزملاء في نقابة العاملين بالشركة على جهودهم في توفير المركز لصالح العاملين في القطاع النفطي وتسهيل امورهم.