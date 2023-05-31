عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثانية للضاحية N3 من القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 294 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 14 يوليو 2003 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 1 و 4 يونيو 2023 ، وتوزيع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين والاربعاء 5 و 7 يونيو 2023 واجراء عملية القرعة يوم الخميس 8 يونيو 2023 .
وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت الى انه من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ونوهت "السكنية" الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الاثنين والأربعاء الموافق 5 و 7 يونيو 2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وبينت "السكنية" انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة.
وفيما يلي الأسماء:-
0001 حثلين فلاح عبدالله العجمى
0002 فاضل خضر حسن الغانم
0003 خالد عبدالهادى مطلق الهاجرى
0004 احمد علي عيسى حيدر
0005 طلال عبدالله سالم الهولى
0006 نواف سعد شمس المطيري
0007 نواف على فخرى الرشيدى
0008 فهد عامر لقطان الفضلي
0009 مسعود محمد مسعود دمشق العجمى
0010 نمر سلمان مفرح العازمى
0011 عادل فهد طلق العازمى
0012 بدر شنار مبارك البخيت
0013 نايف علي احمد الكندري
0014 محمد عبدالله عبدالعزيز الشيحه
0015 عبداللطيف احمد عبداللطيف الفهد
0016 منصور على مهنا المطيري
0017 عبدالله عرهان لاحج الرشيدي
0018 صالح جزاء عشبان الحربى
0019 سلطان سالم سعد
0020 وليد عبدالله رجب العبدالهادي
0021 ايمن نقيب عبدالكريم عريان
0022 عبدالله باتل فلاح الرشيدي
0023 ياسر شلاش هزاع شلاش
0024 جابر ناصر عشيمه ناصر
0025 فيصل دويح فالح العجمي
0026 عبدالعزيز محمد راشد العويهان العنزي
0027 عبدالله صنيتان ناصر الزعبى
0028 مضحي مفرح مبارك العجمي
0029 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الخميس
0030 حمد مهنا محمد السهلي
0031 محمد سعود سلطان سعده
0032 احمد عبدالله علي عبدالله
0033 خالد مرزوق محمد الدلوم
0034 محمد فهيد سعد السبيعى
0035 نايف عبدالله مطلق المطيري
0036 بندر ناصر هزاع العتيبي
0037 عبدالله حميد عبدالله العلى
0038 محمد خالد امين العوضى
0039 محمد غايب سالم العازمي
0040 يوسف صالح نحيطر الصلبى
0041 سعد خشمان ناصر العجمى
0042 يوسف فهد مشرع الرشيدى
0043 منصور ثامر جابر العنزي
0044 عبدالله سعد جعلان الزعبى
0045 احمد مساعد عبدالرحمن الكوس
0046 على محمد عبيد الراجحي
0047 فهد ضيدان فهاد الحزام
0048 مناحي صعفق هجر الحليو
0049 نصار سفر مريخان عايض الديحانى
0050 فهد احمد عبداللطيف الفهد
0051 محمد عبدالله محمد المشوع
0052 مشعل فهد ناصر علي
0053 سالم جاسم محمد الشهاب
0054 سالم سلطان احمد الانصاري
0055 منصور ماطر محمد المطيرى
0056 فهد عبدالله نجر المهيلب
0057 عبدالله جمعان مطلق عوض المرتجى
0058 طلال هزاع سعد المطيري
0059 محمد عبدالله محمد يوسف
0060 بدر ناصر حمود عامر العجمى
0061 خالد سعد مظهور العازمي
0062 طلال فيحان براك العازمي
0063 فيصل محمد فهد العتيبي
0064 محمد خالد خليفة الجاسم
0065 محمد حمود بليه العجمي
0066 ناصر شليويح محماس العتيبي
0067 فهد راجح عبدالله البوص
0068 حسين مشعل علي المطيري
0069 سميران حثلان مبارك الرشيدي
0070 محمد سامي عبدالله الشرف
0071 على عبدالرسول محمود بوشهري
0072 نواف حمد جديع الدوسري
0073 نواف سمير فارع المطيري
0074 مجبل عوض فالح المطيري
0075 اسحق احمد علي عباس
0076 راشد محمد راشد العويهان العنزي
0077 سلمان سالم سليمان الدوسري
0078 احمد عبدالله اسحاق كمشاد
0079 عدنان حميد علي البكر
0080 عادل عبدالله عبدالرحمن
0081 جاسم محمد احمد الشرع
0082 منيف مبارك عبدالمحسن المسيلم
0083 مبارك فهد طلق العازمي
0084 مشعل محمد شريان المطيرى
0085 سالم جاسم محمد عاشور مظفر
0086 فهد مبارك سعود السبيعي
0087 ذياب مبارك حامد ذياب
0088 بدر دحيم عبدالله الرشيدي
0089 احمد سعد مفرج المسيلم
0090 علي فالح بخيتان العيباني
0091 خالد مدعج بتال مدعج
0092 يوسف عوض زبن المطيرى
0093 حسن على سعيد القحطاني
0094 اوس عبدالله سالم الرومي
0095 انور سعد مجبل العازمي
0096 ناصر مطلق عواض العتيبي
0097 عبدالرحمن احمد محمد عبدالرحمن
0098 محسن محمد غلوم حسين
0099 ناصر تميم عبيد الدوسرى
0100 عبدالله علي جابر المطيري
0101 حسين مرزوق حسين الرشيدى
0102 عبدالرحمن عبدالله محمد الحشاش
0103 يعقوب يوسف بن يوسف السويلم
0104 مشعل عبدالعزيز محمد الحصان
0105 حامد فالح ظاهر الصويل
0106 عبدالرحمن فهد خالد المطيرى
0107 على حسن عبدالمحسن تقى اشكناني
0108 احمد سليمان هديبان الرشيدى
0109 عارف عبدالله هليل الميموني
0110 محمد راشد محمد العميري
0111 خالد مطلق راشد الزعبي
0112 حامد محمد خصيوي المطيري
0113 عبدالله موسى حسين البلوشي
0114 حسين جليل بارون كمال
0115 محمد طليان على بن حديد الراجحي
0116 محمد سعود يتيم العنزي
0117 يوسف زريف عياد الرشيدي
0118 سليمان فيصل سريع السريع
0119 فهد منيف ركان السبيعى
0120 فهد سعود حمود الديحانى
0121 مهدي سعد مسرع العجمي
0122 سلمان غنيم نطلان الرشيدي
0123 محمد غنيم نطلان الرشيدي
0124 عبدالعزيز على فليح المطيري
0125 مبارك ناصر صحن الرشيدي
0126 مبارك دحيم مطلق المطيرى
0127 راشد مرزوق حمد العازمي
0128 صالح عبدالهادى محمد العجمى
0129 عبدالعزيز عدنان بنيان الخالدى
0130 بدر موسى فالح المطيرى
0131 فيصل محمد جاسم الرميضين
0132 نايف حنس شباب الديحانى
0133 بندر رفاع هذال المطيرى
0134 محمد كاظم حيدر بهمن
0135 محمد خالد سعيدالحسين
0136 جمال سعود حمود الرومي
0137 جابر عبدالله صالح العمير
0138 احمد مضحي عواد الزبن
0139 غازى قائل محمد العتيبي
0140 فوزان عبدالعزيز فوزان العنجرى
0141 عبدالعزيز مبارك عبدالهادي فهد العجمي
0142 حسن سالم حسن الكندرى
0143 سعد سيف بقيران السبيعى
0144 محسن نايف زيدان المطيري
0145 احمد محمد عبدالله الرويح
0146 علي حجى مبارك الحريتي
0147 محمد عبدالله محمد سالم
0148 محمد عباس على الكندرى
0149 عبدالرحمن عبيد مناحي العجمي
0150 محارب خليل محارب الجسار
0151 محمد شريد فهد الديحاني
0152 حمد نوري سعد السعيدي
0153 ماجد صالح محمد العازمي
0154 عبد الله حزام مزيد العصيمى
0155 مشارى سعد محمد العراده
0156 خالد خليفه عواد العازمي
0157 يوسف سعد طويرش العنزى
0158 عبدالعزيز علي احمد الصديقي
0159 حسين علي حسين الشطى
0160 نايف محمد جميعان الحربى
0161 عبدالرحمن محمد عبدالله عبدالرحمن
0162 ناصر الاسمر فريح الرشيدي
0163 فيصل مطلق مطر الرشيدي
0164 شافى مطلق شافى المطيرى
0165 سالم جاسم عبدالمحسن المويل
0166 فهد غريبان صنت الديحاني
0167 محمد نصار ناصر العازمى
0168 نواف راشد سعد العراده
0169 خالد بانى دخيل المطيري
0170 مساعد موطان عبدالله السبيعي
0171 حسين على هاشم محمد
0172 عيد عبدالله عيد المطيرى
0173 محمد نعمان علي المتروك
0174 فلاح ناصر فلاح فياض
0175 احمد مشعل ناجى العتيبي
0176 فهد عيد مطلق حمود العتيبي
0177 وليد خالد يوسف الحمدان
0178 محمد خالد ضاوى العتيبى
0179 عبدالله احمد عبدالرحمن ملا على
0180 سالم ردن ناصر هلال المطيري
0181 ثامر عايض عوض الشنفا
0182 تركي مساعد تركي الغنيم
0183 مبارك زايد شينان العجمي
0184 محمد سعد مفلح المطيري
0185 شاهر ماجد حمد العجمى
0186 مشعل عبدالبارى عبدالكريم محمد
0187 فيصل منوخ متعب عقاب
0188 فيصل مبارك طعمه الخالدى
0189 مشعل راشد سعد الثويني
0190 محمد مطلق حمود العازمي
0191 خالد محمد نجر المطيري
0192 يوسف رشيد عواض الرشيدي
0193 علي يوسف علي الانصاري
0194 مشاري مرزوق مضحي العدواني
0195 عبدالله احمد احمد الكندري
0196 عبدالله حزام علي العتيبي
0197 نواف محمد الدريب العجمي
0198 على حامد سلمان المطيري
0199 جاسم محمد ابراهيم الاحمد
0200 فهد عبدالرحمن صالح المكيمي
0201 جاسم عبدالرحمن عبدالله ملا
0202 ناصر صالح ناصر الجغيف
0203 محمد عبدالله جواد جاسم
0204 نقا عبدالرحمن بطيحان المطيرى
0205 يوسف عبدالله محمد يوسف
0206 سلطان معيض محمد ناصر العجمي
0207 مشعل خالد مجبل العازمي
0208 سعد مناور محمد العازمى
0209 فرج جراد فهد الرشيدي
0210 دخيل الله جازي نوار العتيبي
0211 مطلق سعد فالح جزوي
0212 موسى حميد موسى محمد
0213 فايز مبارك جمعان الرشيدي
0214 سالم خلف ناصر الظفيرى
0215 فايز راشد مرزوق المطيرى
0216 محمد دبيان خالد العتيبي
0217 وائل بطى محمد المطيري
0218 منصور عبدالله محمد المطيري
0219 نادر معزى عايز المطيرى
0220 محمد خالد فلاح الجماز
0221 سعد محمد شريان المطيري
0222 خالد احمد ناصر المريفع
0223 محمد راشد مرزوق المطيري
0224 نواف مبارك عبدالمحسن المسيلم
0225 عبدالله مهدى عبدالرضا محيسن
0226 محمد بدر خالد الزامل
0227 ناصر هادي حسين العجمي
0228 شعيل فضاء دخيل الله السبيعي
0229 فيصل جزاع زبن المطيري
0230 محمد مساعد براك الخالدي
0231 محمد عبدالرحمن صالح الدوسري
0232 فهد دابس مليحان الرشيدي
0233 مرزوق شليويح مرزوق المطيري
0234 خالد محمد حمود الثويمر
0235 عقيل محمود عبدالله بخش
0236 احمد علي محمد الكندري
0237 باجد فهد قراش العتيبي
0238 عبد الرحمن جبيع هادي مسعود العجمي
0239 احمد محمد عبدالله السجارى
0240 مشعل مشلح عبدى العازمى
0241 يعقوب غلوم محمد يوسف الكندري
0242 جرمان دغيم مجعد الرشيدى
0243 عذاب سالم ناصر مبارك
0244 عوض دهام حمود محمد الرشيدي
0245 راجي رجا فلاح العازمي
0246 باسل علي مبارك المجمد
0247 ناصر جابر محمد العجمي
0248 سعود مبارك سعود العويهان العنزي
0249 عايد محمد مجبل الرشيدي
0250 احمد ناصر بداح العتيبي
0251 محمد بطي حمود العازمي
0252 قاسم غانم عبدالله خلف
0253 ناصر على هاضل الجلاوي
0254 محمد احمد حسين الوثيقي
0255 هشام حمد احمد الحداد
0256 مسفر ظافر محمد العجمي
0257 عبدالله نهار ملبس الفضلي
0258 عبدالله سعيد فهد القحطانى
0259 محمد جعفر عبدالله علي
0260 خالد راشد عبدالرحمن الوعلان
0261 محمد عثمان محمد الرقيعى
0262 صقر عبدالعزيز صقر الصقر
0263 ضيف الله عبدالله بجاد الديحاني
0264 وسميه محمد مبارك السنافي
0265 عبدالله حسن احمد البلوشى
0266 جابر قاسم محمد شريف
0267 انور مروح لافى العازمي
0268 يوسف سيف محمد البراك
0269 حمد نهار فلاح العتيبي
0270 ثامر على سلمان العصيمي
0271 عايض شداد هليل بداح المطيري
0272 يعقوب محمد معلا العنزي
0273 فيصل ابراهيم نصار الشمري
0274 عبدالله حمد عبدالله العتال
0275 يوسف معتق عبدالله عوض معتق
0276 محمد طالب حمد المري
0277 يوسف فرج ماوي المطيري
0278 عبدالله فهد محمد العجمي
0279 حمد جاسم عبدالله الطوارى
0280 مشارى بنيان محمد المطيرى
0281 مسير شارع عبدالله الرندي
0282 مشعل عبدالله على النجدي
0283 بدر ناصر مبارك المطيري
0284 مطلق محمد جمل العتيبى
0285 عيسى عزوز غازى الرشيدى
0286 فلاح هويدي مطلق الرشيدي
0287 عادل مجبل سليمان الغريبه
0288 احمد جاسم محمد الباطني
0289 طالب عبدالقادر طالب الكندري
0290 ناصر بدر بندر الديحاني
0291 وليد راشد سطام الخمسان
0292 عادل حسن صالح القطان
0293 ناصر مسفر محسن العجمي
0294 مبارك بندر قنو