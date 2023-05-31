عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثانية للضاحية N3 من القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 294 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 14 يوليو 2003 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 1 و 4 يونيو 2023 ، وتوزيع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين والاربعاء 5 و 7 يونيو 2023 واجراء عملية القرعة يوم الخميس 8 يونيو 2023 .

وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت الى انه من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت "السكنية" الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الاثنين والأربعاء الموافق 5 و 7 يونيو 2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وبينت "السكنية" انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة.

وفيما يلي الأسماء:-

0001 حثلين فلاح عبدالله العجمى

0002 فاضل خضر حسن الغانم

0003 خالد عبدالهادى مطلق الهاجرى

0004 احمد علي عيسى حيدر

0005 طلال عبدالله سالم الهولى

0006 نواف سعد شمس المطيري

0007 نواف على فخرى الرشيدى

0008 فهد عامر لقطان الفضلي

0009 مسعود محمد مسعود دمشق العجمى

0010 نمر سلمان مفرح العازمى

0011 عادل فهد طلق العازمى

0012 بدر شنار مبارك البخيت

0013 نايف علي احمد الكندري

0014 محمد عبدالله عبدالعزيز الشيحه

0015 عبداللطيف احمد عبداللطيف الفهد

0016 منصور على مهنا المطيري

0017 عبدالله عرهان لاحج الرشيدي

0018 صالح جزاء عشبان الحربى

0019 سلطان سالم سعد

0020 وليد عبدالله رجب العبدالهادي

0021 ايمن نقيب عبدالكريم عريان

0022 عبدالله باتل فلاح الرشيدي

0023 ياسر شلاش هزاع شلاش

0024 جابر ناصر عشيمه ناصر

0025 فيصل دويح فالح العجمي

0026 عبدالعزيز محمد راشد العويهان العنزي

0027 عبدالله صنيتان ناصر الزعبى

0028 مضحي مفرح مبارك العجمي

0029 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الخميس

0030 حمد مهنا محمد السهلي

0031 محمد سعود سلطان سعده

0032 احمد عبدالله علي عبدالله

0033 خالد مرزوق محمد الدلوم

0034 محمد فهيد سعد السبيعى

0035 نايف عبدالله مطلق المطيري

0036 بندر ناصر هزاع العتيبي

0037 عبدالله حميد عبدالله العلى

0038 محمد خالد امين العوضى

0039 محمد غايب سالم العازمي

0040 يوسف صالح نحيطر الصلبى

0041 سعد خشمان ناصر العجمى

0042 يوسف فهد مشرع الرشيدى

0043 منصور ثامر جابر العنزي

0044 عبدالله سعد جعلان الزعبى

0045 احمد مساعد عبدالرحمن الكوس

0046 على محمد عبيد الراجحي

0047 فهد ضيدان فهاد الحزام

0048 مناحي صعفق هجر الحليو

0049 نصار سفر مريخان عايض الديحانى

0050 فهد احمد عبداللطيف الفهد

0051 محمد عبدالله محمد المشوع

0052 مشعل فهد ناصر علي

0053 سالم جاسم محمد الشهاب

0054 سالم سلطان احمد الانصاري

0055 منصور ماطر محمد المطيرى

0056 فهد عبدالله نجر المهيلب

0057 عبدالله جمعان مطلق عوض المرتجى

0058 طلال هزاع سعد المطيري

0059 محمد عبدالله محمد يوسف

0060 بدر ناصر حمود عامر العجمى

0061 خالد سعد مظهور العازمي

0062 طلال فيحان براك العازمي

0063 فيصل محمد فهد العتيبي

0064 محمد خالد خليفة الجاسم

0065 محمد حمود بليه العجمي

0066 ناصر شليويح محماس العتيبي

0067 فهد راجح عبدالله البوص

0068 حسين مشعل علي المطيري

0069 سميران حثلان مبارك الرشيدي

0070 محمد سامي عبدالله الشرف

0071 على عبدالرسول محمود بوشهري

0072 نواف حمد جديع الدوسري

0073 نواف سمير فارع المطيري

0074 مجبل عوض فالح المطيري

0075 اسحق احمد علي عباس

0076 راشد محمد راشد العويهان العنزي

0077 سلمان سالم سليمان الدوسري

0078 احمد عبدالله اسحاق كمشاد

0079 عدنان حميد علي البكر

0080 عادل عبدالله عبدالرحمن

0081 جاسم محمد احمد الشرع

0082 منيف مبارك عبدالمحسن المسيلم

0083 مبارك فهد طلق العازمي

0084 مشعل محمد شريان المطيرى

0085 سالم جاسم محمد عاشور مظفر

0086 فهد مبارك سعود السبيعي

0087 ذياب مبارك حامد ذياب

0088 بدر دحيم عبدالله الرشيدي

0089 احمد سعد مفرج المسيلم

0090 علي فالح بخيتان العيباني

0091 خالد مدعج بتال مدعج

0092 يوسف عوض زبن المطيرى

0093 حسن على سعيد القحطاني

0094 اوس عبدالله سالم الرومي

0095 انور سعد مجبل العازمي

0096 ناصر مطلق عواض العتيبي

0097 عبدالرحمن احمد محمد عبدالرحمن

0098 محسن محمد غلوم حسين

0099 ناصر تميم عبيد الدوسرى

0100 عبدالله علي جابر المطيري

0101 حسين مرزوق حسين الرشيدى

0102 عبدالرحمن عبدالله محمد الحشاش

0103 يعقوب يوسف بن يوسف السويلم

0104 مشعل عبدالعزيز محمد الحصان

0105 حامد فالح ظاهر الصويل

0106 عبدالرحمن فهد خالد المطيرى

0107 على حسن عبدالمحسن تقى اشكناني

0108 احمد سليمان هديبان الرشيدى

0109 عارف عبدالله هليل الميموني

0110 محمد راشد محمد العميري

0111 خالد مطلق راشد الزعبي

0112 حامد محمد خصيوي المطيري

0113 عبدالله موسى حسين البلوشي

0114 حسين جليل بارون كمال

0115 محمد طليان على بن حديد الراجحي

0116 محمد سعود يتيم العنزي

0117 يوسف زريف عياد الرشيدي

0118 سليمان فيصل سريع السريع

0119 فهد منيف ركان السبيعى

0120 فهد سعود حمود الديحانى

0121 مهدي سعد مسرع العجمي

0122 سلمان غنيم نطلان الرشيدي

0123 محمد غنيم نطلان الرشيدي

0124 عبدالعزيز على فليح المطيري

0125 مبارك ناصر صحن الرشيدي

0126 مبارك دحيم مطلق المطيرى

0127 راشد مرزوق حمد العازمي

0128 صالح عبدالهادى محمد العجمى

0129 عبدالعزيز عدنان بنيان الخالدى

0130 بدر موسى فالح المطيرى

0131 فيصل محمد جاسم الرميضين

0132 نايف حنس شباب الديحانى

0133 بندر رفاع هذال المطيرى

0134 محمد كاظم حيدر بهمن

0135 محمد خالد سعيدالحسين

0136 جمال سعود حمود الرومي

0137 جابر عبدالله صالح العمير

0138 احمد مضحي عواد الزبن

0139 غازى قائل محمد العتيبي

0140 فوزان عبدالعزيز فوزان العنجرى

0141 عبدالعزيز مبارك عبدالهادي فهد العجمي

0142 حسن سالم حسن الكندرى

0143 سعد سيف بقيران السبيعى

0144 محسن نايف زيدان المطيري

0145 احمد محمد عبدالله الرويح

0146 علي حجى مبارك الحريتي

0147 محمد عبدالله محمد سالم

0148 محمد عباس على الكندرى

0149 عبدالرحمن عبيد مناحي العجمي

0150 محارب خليل محارب الجسار

0151 محمد شريد فهد الديحاني

0152 حمد نوري سعد السعيدي

0153 ماجد صالح محمد العازمي

0154 عبد الله حزام مزيد العصيمى

0155 مشارى سعد محمد العراده

0156 خالد خليفه عواد العازمي

0157 يوسف سعد طويرش العنزى

0158 عبدالعزيز علي احمد الصديقي

0159 حسين علي حسين الشطى

0160 نايف محمد جميعان الحربى

0161 عبدالرحمن محمد عبدالله عبدالرحمن

0162 ناصر الاسمر فريح الرشيدي

0163 فيصل مطلق مطر الرشيدي

0164 شافى مطلق شافى المطيرى

0165 سالم جاسم عبدالمحسن المويل

0166 فهد غريبان صنت الديحاني

0167 محمد نصار ناصر العازمى

0168 نواف راشد سعد العراده

0169 خالد بانى دخيل المطيري

0170 مساعد موطان عبدالله السبيعي

0171 حسين على هاشم محمد

0172 عيد عبدالله عيد المطيرى

0173 محمد نعمان علي المتروك

0174 فلاح ناصر فلاح فياض

0175 احمد مشعل ناجى العتيبي

0176 فهد عيد مطلق حمود العتيبي

0177 وليد خالد يوسف الحمدان

0178 محمد خالد ضاوى العتيبى

0179 عبدالله احمد عبدالرحمن ملا على

0180 سالم ردن ناصر هلال المطيري

0181 ثامر عايض عوض الشنفا

0182 تركي مساعد تركي الغنيم

0183 مبارك زايد شينان العجمي

0184 محمد سعد مفلح المطيري

0185 شاهر ماجد حمد العجمى

0186 مشعل عبدالبارى عبدالكريم محمد

0187 فيصل منوخ متعب عقاب

0188 فيصل مبارك طعمه الخالدى

0189 مشعل راشد سعد الثويني

0190 محمد مطلق حمود العازمي

0191 خالد محمد نجر المطيري

0192 يوسف رشيد عواض الرشيدي

0193 علي يوسف علي الانصاري

0194 مشاري مرزوق مضحي العدواني

0195 عبدالله احمد احمد الكندري

0196 عبدالله حزام علي العتيبي

0197 نواف محمد الدريب العجمي

0198 على حامد سلمان المطيري

0199 جاسم محمد ابراهيم الاحمد

0200 فهد عبدالرحمن صالح المكيمي

0201 جاسم عبدالرحمن عبدالله ملا

0202 ناصر صالح ناصر الجغيف

0203 محمد عبدالله جواد جاسم

0204 نقا عبدالرحمن بطيحان المطيرى

0205 يوسف عبدالله محمد يوسف

0206 سلطان معيض محمد ناصر العجمي

0207 مشعل خالد مجبل العازمي

0208 سعد مناور محمد العازمى

0209 فرج جراد فهد الرشيدي

0210 دخيل الله جازي نوار العتيبي

0211 مطلق سعد فالح جزوي

0212 موسى حميد موسى محمد

0213 فايز مبارك جمعان الرشيدي

0214 سالم خلف ناصر الظفيرى

0215 فايز راشد مرزوق المطيرى

0216 محمد دبيان خالد العتيبي

0217 وائل بطى محمد المطيري

0218 منصور عبدالله محمد المطيري

0219 نادر معزى عايز المطيرى

0220 محمد خالد فلاح الجماز

0221 سعد محمد شريان المطيري

0222 خالد احمد ناصر المريفع

0223 محمد راشد مرزوق المطيري

0224 نواف مبارك عبدالمحسن المسيلم

0225 عبدالله مهدى عبدالرضا محيسن

0226 محمد بدر خالد الزامل

0227 ناصر هادي حسين العجمي

0228 شعيل فضاء دخيل الله السبيعي

0229 فيصل جزاع زبن المطيري

0230 محمد مساعد براك الخالدي

0231 محمد عبدالرحمن صالح الدوسري

0232 فهد دابس مليحان الرشيدي

0233 مرزوق شليويح مرزوق المطيري

0234 خالد محمد حمود الثويمر

0235 عقيل محمود عبدالله بخش

0236 احمد علي محمد الكندري

0237 باجد فهد قراش العتيبي

0238 عبد الرحمن جبيع هادي مسعود العجمي

0239 احمد محمد عبدالله السجارى

0240 مشعل مشلح عبدى العازمى

0241 يعقوب غلوم محمد يوسف الكندري

0242 جرمان دغيم مجعد الرشيدى

0243 عذاب سالم ناصر مبارك

0244 عوض دهام حمود محمد الرشيدي

0245 راجي رجا فلاح العازمي

0246 باسل علي مبارك المجمد

0247 ناصر جابر محمد العجمي

0248 سعود مبارك سعود العويهان العنزي

0249 عايد محمد مجبل الرشيدي

0250 احمد ناصر بداح العتيبي

0251 محمد بطي حمود العازمي

0252 قاسم غانم عبدالله خلف

0253 ناصر على هاضل الجلاوي

0254 محمد احمد حسين الوثيقي

0255 هشام حمد احمد الحداد

0256 مسفر ظافر محمد العجمي

0257 عبدالله نهار ملبس الفضلي

0258 عبدالله سعيد فهد القحطانى

0259 محمد جعفر عبدالله علي

0260 خالد راشد عبدالرحمن الوعلان

0261 محمد عثمان محمد الرقيعى

0262 صقر عبدالعزيز صقر الصقر

0263 ضيف الله عبدالله بجاد الديحاني

0264 وسميه محمد مبارك السنافي

0265 عبدالله حسن احمد البلوشى

0266 جابر قاسم محمد شريف

0267 انور مروح لافى العازمي

0268 يوسف سيف محمد البراك

0269 حمد نهار فلاح العتيبي

0270 ثامر على سلمان العصيمي

0271 عايض شداد هليل بداح المطيري

0272 يعقوب محمد معلا العنزي

0273 فيصل ابراهيم نصار الشمري

0274 عبدالله حمد عبدالله العتال

0275 يوسف معتق عبدالله عوض معتق

0276 محمد طالب حمد المري

0277 يوسف فرج ماوي المطيري

0278 عبدالله فهد محمد العجمي

0279 حمد جاسم عبدالله الطوارى

0280 مشارى بنيان محمد المطيرى

0281 مسير شارع عبدالله الرندي

0282 مشعل عبدالله على النجدي

0283 بدر ناصر مبارك المطيري

0284 مطلق محمد جمل العتيبى

0285 عيسى عزوز غازى الرشيدى

0286 فلاح هويدي مطلق الرشيدي

0287 عادل مجبل سليمان الغريبه

0288 احمد جاسم محمد الباطني

0289 طالب عبدالقادر طالب الكندري

0290 ناصر بدر بندر الديحاني

0291 وليد راشد سطام الخمسان

0292 عادل حسن صالح القطان

0293 ناصر مسفر محسن العجمي

0294 مبارك بندر قنو