الاتحاد الكويتي اتفق مع نظيره على خضوع العاملة لدورة تدريبية لمدة 3 أشهر قبل الاستقدام



كريم طارق



كشف رئيس الاتحاد الكويتــي لأصحـــاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان عن توقيع الاتحاد مذكرة تفاهم مع نظيره الاثيوبي، موضحا أن زيارة الاتحاد لإثيوبيا جاءت لوضع اللمسات الأخيرة بين الجانبين، تمهيدا للاجراءات الرسمية المتوقعة بشأن توقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت واثيوبيا في مجال استقدام العمالة المنزلية.



وأوضح الدخنان أنه خلال الزيارة تأكد من الجانب الاثيوبي الاتفاق مع الجانب الكويتي بشأن كافة التفاصيل المتعلقة بالمذكرة، وأن الجانب الاثيوبي وافق على كافة شروط الكويت في هذا المجال، وفي انتظار تحديد الموعد الرسمي لتوقيع المذكرة، مطالبا الجهات المعنية في الكويت بسرعة توقيع المذكرة لحل أزمة العمالة المنزلية في الكويت وشح الطلبات بعد قرار إيقاف استقدام العمالة الفلبينية.



وأضاف الدخنان أنه خلال اللقاء مع الاتحاد الاثيوبي للعمالة المنزلية تم الاتفاق على جملة من الشروط في مقدمتها أن تتجاوز العاملة المنزلية دورة تدريبية تستغرق 3 أشهر، وذلك في مركز التدريب التابع لوزارة العمل الاثيوبية.



وأضاف الدخنان أنه تم الاتفاق على ان راتب العاملة لن يتجاوز الـ90 دينار، لافتا إلى أن الاتحاد تأكد من خلال زيارته لمركز التدريب على أن العمالة مدربة على أعلى مستوى، وعلى دراية كاملة بجميع مهامها وباستخدام كافة الأجهزة المنزلية اللازمة، فضلا عن خضوعهم لدورة تدريبية في كيفية التعامل مع الأطفال.