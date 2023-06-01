اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء كان إيجابياً وسموه شدد على تذليل المعوقات وتمكين ودمج ذوي الإعاقة

نسبة توظيف خريجي الدفعات الأولى للحملة وصلت إلى نحو 66% ونطمح لأن نصل بها إلى 100% قريباً



بشرى شعبان



ثمنت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.بيبي العميري الشراكة المستمرة منذ 4 سنوات بين الهيئة وجمعيات النفع العام لتوظيف المتدربين من ذوي الإعاقة، متمنية على الجمعيات المهتمة بتدريب العناصر البشرية، أن تتواصل مع الهيئة لزيادة أعداد المتدربين الذين يتم تخريجهم وانخراطهم بسوق العمل.



وأشارت العميري في تصريح صحافي على هامش المعرض الوظيفي، الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع جمعية البناء البشري والهيئة العامة للقوى العاملة في مسرح القوى العاملة بمشاركة العديد من الجهات في القطاع الخاص لتوفير فرص وظيفية لخريجي الدفعة الرابعة من متدربي حملة «شركاء في توظيفهم»، إلى أن الهيئة تزود جمعية البناء البشري بالأشخاص من ذوي الإعاقة لتدريبهم ودخولهم في مسارات وظيفية عبر دورات تدريبية نوعية، وهذا يعد استثمارا كبيرا.



نسبة عالية



وأشارت إلى أن مشاركة جمعيات النفع العام واتحاد المصارف وغيرها في هذه الحملة، موضحة أن نسبة التوظيف من خريجي الدفعات الأولى وصل إلى ما يقارب 66% ونطمح لأن نصل إلى توظيف 100% لأن تدريبهم نوعي يؤدي إلى توظيفهم.



وبينت العميري أن الدفعة الحالية عدد المتدربين فيها يبلغ 74 شخصا، لكن الوظائف المتوافرة كانت بالأساس 11 فرصة فقط ونعمل على زيادتها مع الجهات الحكومية والأهلية ليكون الخريجون جزءا من العاملين باعتبارهم طاقة بشرية تسهم في بناء المجتمع بالإضافة إلى المحافظة عليهم وتوعيتهم بحقوقهم الوظيفية وكيفية تطوير أنفسهم ومستواهم الوظيفي. وأشارت إلى أن الحملة تتميز بانضمام شركات ومؤسسات جديدة وقطاعات جديدة إليها كل عام، ومنها هيئة القوى العاملة، مضيفة أن عدد الجهات التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة سنويا يزداد عملا بالقانون الذي يحدد وجود 4% من الموظفين من ذوي الإعاقة وبالتالي قريبا على الجميع الالتزام بتطبيق هذا القانون.



رؤية سامية



وأكدت أن لقاءهم مع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كان إيجابيا جدا وتطرق إلى العديد من الأمور التي تهم هذه الفئة منها تذليل المعوقات أمام ذوي الإعاقة في كل الوزارات، مضيفة أن لدى سمو الرئيس رغبة كبيرة أن يكون هناك مكتب خدمات لذوي الإعاقة في كل وزارة وتوفير وسائل التواصل معهم لتمكينهم بالمجتمع وذلك ضمن الرؤية لدمجهم بالمجتمع. وأضافت أن اللقاء مع سموه تطرق الى جميع أوجه الدمج بالمجتمع سواء بالتعليم أو في سوق العمل، وتكلمنا أيضا عن المعرض الوظيفي، وكان لدى سموه تشجيع كبير وطلب تزويدهم بمعلومات عن السيرة الذاتية للخريجين لتسهيل حصولهم على وظائف في القطاع الحكومي، كما تطرق الحديث الى رفع مستوى الخدمات، وشدد سموه على أهمية دمج هذه الفئة وتمكينهم في المجتمع ليكونوا فاعلين ويستفيد المجتمع من طاقاتهم وقدراتهم.



دراسة متكاملة



من جهتها، أكدت نائبة المدير العام لقطاع العمالة الوطنية بالتكليف في «القوى العاملة» نجاة اليوسف حرص الهيئة على التعاون لتوفير فرص وظيفية في القطاع الخاص للعمالة الوطنية أيا كانت، وأن فئة ذوي الإعاقة من المواطنين من مسؤوليتنا أن نوفر لهم فرصا وظيفية وفقا للقانون والإجراءات والقواعد التي نعمل عليها في الهيئة.



وعن صرف بدل دعم العمالة للمشاريع متناهية الصغر، أشارت الى ان هذا الموضوع مازال قيد الدراسة ونعمل على إعداد دراسة متكاملة بناء لتوجيهات مجلس الوزراء، والدراسة ستكون جاهزة خلال الفترة المحددة، مضيفة أن الدراسة جار العمل على إعدادها مع الجهات المعنية المختلفة منها وزارة المالية ووزارة التجارة والجميع سيضع تصوره والأهداف التي نأمل أن نصل إليها في تنفيذ هذا القرار.



وعن توقعهم حول زيادة أعداد المستفيدين، ذكرت أنه بالطبع عندما تقر ميزة هناك العديد يرغب في الاستفادة منها ويتفرغ للعمل الخاص، موضحة أن اعتماد الميزانية المناسبة يترافق مع إنجاز الدراسة.



وذكرت أن الهيئة تعمل مع كل الجهات لتنفيذ قرارات تعديل التركيبة السكانية لتحقيق الرؤية سواء بالعمالة الوافدة أو الحكومية.



من جانبها، بينت مديرة عام منظومة البناء البشري م.عواطف السلمان، أن حملة شركاء بتوظيفهم مستمرة بفضل دعم كل الجهات المشاركة، مضيفة أن هذه الحملة التي ساهمت في توحيد الرؤية وتكاتف الجهود من أجل تأهيل وتوظيف أبنائنا من ذوي الإعاقة بعدما انتخبت كل دفعة لبرنامج تدريبي يستمر لمدة عام كامل. وأشارت إلى أنه تخرج بالحملة حتى يومنا هذا 4 دفعات، ثلاث انخرطت في سوق العمل واليوم نحن بصدد توفير الفرص للدفعة الرابعة، وعددها 74 منتسبا مرشحا للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.



وشددت على أن خريجي دفعات شركاء في توظيفهم سيكونون خير ممثل لمنظومة البناء البشري متمنية للخريجين التوفيق في تطلعاتهم المستقبلي.



هذا، وبين ممثل الكويت في منظمة العمل الدولية جابر العلي، أن المنظمة منذ تأسيسها قامت على مبدأ أن السلام في العالم لن يتحقق اذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية التي من أهم مبادئها تكافؤ الفرص وحث الجميع على المشاركة في المجتمع. وتوجه العلي بالشكر الى جميع المشاركين في هذا اليوم والمنظمين القائمين على هذا العمل.‏