اعتبر رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني أن مشاركة الجمعية كمتحدث في المؤتمر الاستراتيجي بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق، والذي استضافته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في إمارة أبوظبي برعاية ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد تعكس الأدوار المتميزة لمنظمات المجتمع المدني الكويتية التي تضع يدها بيد الجهات الحكومية المعنية.



وقال المزيني إن المؤتمر شهد مشاركة نحو 20 وزيرا للطاقة من مختلف دول العالم، وما يزيد على 10 آلاف متخصص في القطاع، و1000 ممثل عن الجهات المشاركة، و250 متحدثا من أبرز خبراء القطاع، و150 شركة عارضة من كل الأنشطة التي تضيف القيمة لقطاع المرافق، لافتا الى أن المؤتمر نظمته شركة «دي إم جي إيفيتس» بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الطاقة - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لافتا الى انه استهدف تبادل الرؤى والخبرات ومناقشة الخطط والبرامج المستقبلية في مجالات الطاقة والاستدامة مع صناع القرار وكبار المؤثرين، توحيدا للجهود والأهداف نحو تحقيق الاستدامة والتصدي للتغير المناخي.



بدورها، ذكرت المستشار الفني ورئيس لجنة الاستدامة وممثلة الجمعية في المؤتمر م.هبة عباس أنها شاركت في حفل الافتتاح الذي حضره كبار المسؤولين تتقدمهم الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لتغيير المناخ في الإمارات سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، ورئيس دائرة الطاقة في أبوظبي عويضة المرر، والرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة جاسم ثابت.