بدر السهيل



أكد مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود من أجل تحريك عجلة الإنجاز وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.



وقال الصالح في كلمة خلال استقبال ناخبي الدائرة الثانية في ديوانه بالمنصورية أمس إن الخلافات السياسية والصراعات عطلت مصالح المواطنين، وعلينا أن نتفق جميعا على تقديم مصالح الوطن والمواطن على ما عداها من مصالح.



وجدد التأكيد على مبادرة تحسين المعيشة التي يتبناها عبر طرح حزم من القوانين الشعبية في أول 6 أشهر من عمر المجلس، تتصدرها زيادة رواتب المواطنين ومعاشات المتقاعدين.



وأضاف «يجب أن تتوافق السلطتان على تقديم حزمة القضايا الشعبية على ما عداها، مع عدم إغفال الإصلاحات السياسية المستحقة»، مشددا على أن كثيرا من الحقوق المعطلة للشباب والمرأة و«البدون» وذوي الاحتياجات والمواطنين عموما لن تتحقق إلا بالعمل الجاد والاتفاق على برنامج زمني لكل قضية.