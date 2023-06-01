سلطان العبدان



افتتح النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي مقره الانتخابي في منطقة الرقة مساء أمس الأول بندوة انتخابية بعنوان«لا عودة للمربع الأول».



وقال الصيفي «أنا على ثقة بأن الشعب الكويتي لا يسمح للعودة إلى المربع الأول، وسوف يشارك ويقول كلمته في تاريخ 6/6 وسوف يستمر بتصحيح المسار، والشعب لن يترك بلده وتراب هذا البلد ولا مقدرات البلد لفئة فاسدة لا يهمها إلا نفسها».



وأضاف «هناك قلة تحاول ان تطعن في الشرفاء وتحاول تفريق المجتمع والطعن في انتماءات المجتمع بأن هذا مادة أولى وهذا لا، المواطنون اختلطوا بتراب هذه الأرض الطيبة».



وذكر الصيفي«تصدينا للفساد والمفسدين مع مجموعة من النواب الشرفاء وكان آخرها الاعتصام في المجلس الذي توج بحل مجلس 2020، وتلا الحل خطاب صاحب السمو الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد، واتت انتخابات 2022 لتصحح المسار، وتأتي برجال دولة داخل قاعة عبدالله السالم».



وأضاف الصيفي«كوني رئيسا للجنة الصحية اجتمعنا في هذه الفترة القصيرة من عمر المجلس المبطل 2022، عقدنا 16 اجتماعا ورفعنا على جدول أعمال المجلس مشاريع تنظيم العمل الخيري، ودرسنا تكويت الجمعيات التعاونية، ليعمل بها أبناؤنا وبناتنا، وأقر المجلس تأمين عافية لربات البيوت وللمطلقات اللائي يتلقين مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون».



وقال الصيفي «درسنا أيضا تكويت القطاع النفطي، الذي يوظف 25% من المواطنين، و75% وافدين، ابن الكويت وبنت الكويت أولى من الوافدين، وطالبت بإنصاف ربات البيوت والعازبات والأرامل والمطلقات وكل من يتلقى مساعدة اجتماعية من وزارة الشؤون، وبلغت 560 دينارا فهل يعقل ذلك في الكويت، طرحت هذا الموضوع لدى رئيس الوزراء وتلمست منه استجابة طيبة، ونوعدهن بتعديل هذا الوضع بما لا يقل عن 800 دينار».



ووجه الصيفي رسالة للحكومة قائلا «الشعب يريد أن تدرس الحكومة نتائج الانتخابات القادمة وتتعامل مع مخرجاتها وألا تغرد خارج السرب، لا يأتي مجلس إصلاحي وتأتي هي بأناس فاسدين، وتقديم برنامج عمل واضح، وأن تتعامل الحكومة بعقلية سليمة».