سلطان العبدان



حث النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية محمد براك المطير الشعب الكويتي على المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2023، مؤكدا ضرورة المشاركة في هذه المرحلة المفصلية من خلال اختيار نواب مصلحين قادرين على مواجهة الفساد والنهوض بالكويت نحو التنمية بعد أن مرت البلاد بعشر سنين عجاف عاث بها الفاسدون حتى وصلنا الى هذه الحال.



وقال المطير خلال ندوته الانتخابية النسائية مساء أمس الأول بضاحية عبدالله السالم تحت عنوان «إن الله لا يمل حتى تملوا» إن أدوات الفساد لا يريدون للشعب الكويتي ان يحضر يوم 6/6 حتى يتمكنوا من النجاح في الانتخابات من خلال قلة الحضور، إلا أن الشعب الكويتي واع ويعرف تماما مدى المسؤولية الوطنية التي تحتم عليه المشاركة والحضور، واصفا الناخبين من الشعب الكويتي بذوي الرأي الحر والقيم والمبادئ الوطنية.



وزاد المطير: «قد يشعر الشعب الكويتي بالإحباط والملل والعزوف عن الانتخابات ولكن علينا أن ندرك أننا إذا أحبطنا وعزفنا عن المشاركة فنكون قد مكنا الفاسدين بمصير الكويت والشعب الكويتي، وهنا سنعود الى المربع الأول حين تتمكن أدوات الفساد، وكلنا شاهدنا كيف تردت الخدمات العامة في الكويت ولنا في الشوارع دليل، ألم «تخترب» شوارع الكويت وتتكسر منذ ما يقارب 9 سنوات، وتغلغل الفساد في مؤسسات الدولة في الحقبة السابقة ونحن في انحدار وترد في المرافق العامة والمنظومة الصحية والتعليمية وجميع الخدمات العامة».



وأكد المطير «عندما قاطعنا ولم نشارك في مجلس الأمة 2013 ماذا حدث، تم إقرار قانون المسيء وقانون المرئي والمسموع والبصمة الوراثية وتم سحب الجناسي وتهجير المواطنين الشرفاء، كل هذه القوانين والأحداث السيئة حدثت عندما قاطعنا الانتخابات، لذا علينا الآن المشاركة وبقوة».



وأضاف المطير «لا يمكن أن نقبل بالتعاون مع من دمر الكويت خلال السنوات العشر الماضية، ولا يمكن أن يقنعوننا بعد ما فعلوه بأنهم سيكونون إصلاحيين».