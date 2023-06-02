قدم سفيرنا لدى المكسيك صلاح الحداد نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة وغير مقيم لدى جمهورية نيكاراغوا إلى نائبة وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا أرليت كريستينا مارينكو.



وذكرت سفارتنا لدى المكسيك في بيان صحافي أن مراسم الاحتفال أقيمت بمقر وزارة الخارجية النيكاراغوية في العاصمة ماناغوا وحضرها وزيرة الصحة مارتا رييس ووزيرة الداخلية ماريا أميليا كورونيل اللتان شاركتا في الاجتماع بالإضافة إلى نائبة وزير الخارجية مع السفير، وذلك عقب الانتهاء من مراسم تقديم نسخة من أوراق الاعتماد.



وأكد الجانب الكويتي والنيكاراغوي خلال الاجتماع اعتزازهما بالعلاقات التي تربط البلدين وحرص قيادتهما على تعزيز تلك العلاقات.