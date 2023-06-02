في إطار الجهود المتواصلة والرامية لتنظيم آلية عمل الصيدليات الخاصة، أعلنت وزارة الصحة عن سحب ترخيص وإغلاق 21 صيدلية مخالفة، ليصل مجموع الصيدليات التي تم إغلاقها خلال أسبوعين إلى 61 صيدلية، ويأتي ذلك تنظيما وتصحيحا لمسار صيدليات القطاع الأهلي.



وجاءت القرارات سالفة الذكر بناء على ما رصدته اللجان المختصة من مخالفات، وما أوصت به تطبيقا لقانون مزاولة المهنة رقم 28 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016. وتؤكد الوزارة متابعة ومواصلة جهود الإشراف والرقابة على كل المنشآت الصحية تطبيقا للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية على وجهها الصحيح، حفظا لصحة وسلامة أفراد المجتمع.