ضرورة البدء في الإصلاحات السياسية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لخلق بيئة مناسبة لتشريعات تنعكس إيجابياً على تطوير الكويت



قال مرشح الدائرة الرابعة، د.بدري الماجدي، إنه يخوض الانتخابات البرلمانية انطلاقا من إيمانه بأن النائب يمثل الأمة برمتها، لا الدائرة التي يمثلها فحسب، ويجب أن يكون عطاؤه خدمة للوطن والمواطن، لافتا إلى ثقته التامة بقدرة المواطنين على إيصال من يمثلهم إلى قاعة عبدالله السالم من العناصر الإصلاحية.



وأكد أن الشعب الكويتي سيقول كلمته خلال يوم الاقتراع في 6 يونيو.



وذكر الماجدي أن الكويت بحاجة ماسة إلى رص الصفوف وتكاتف الأيادي ونبذ جميع الخلافات في سبيل الوصول إلى الحلول الجذرية للكثير من القضايا العالقة والمتراكمة وتحريك عجلة التنمية من خلال تعاون مجلس الأمة ومجلس الوزراء.



وشدد الماجدي على ضرورة البدء في الإصلاحات السياسية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وأن يكون لهذه الإصلاحات انعكاس حقيقي على خلق بيئة مناسبة لتشريعات تنعكس إيجابيا على تطوير الكويت وتعود بالنفع على الشعب الكويتي ورفع مستوى الخدمات الضرورية للمواطن الكويتي، سواء من الجانب الصحي والتعليمي والإسكاني، وأيضا رفع المستوى المعيشي للأسرة الكويتية وتوفير سبل الحياة الكريمة والرفاهية المنشودة للمواطنين.