سلطان العبدان



قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور، إن حضور الأخوات اليوم ودعمهن يحملني مسؤولية إضافية، فحضوركن ومشاركتكن وسندكن هو بحد ذاته وسام على صدري أعتز فيه.



وأضاف عاشور خلال ندوته النسائية التي أقامها أول من أمس في الدائرة الأولى «أكثر من سيدة تسألني وتقول أنا صوت واحد إذا شاركت في الانتخابات هل صوتي يؤثر أو يغير في النتائج، وما الفائدة إذا أقوم بالتصويت وكل يوم يتغير مجلس ويحل مجلس ويبطل مجلس؟».



ورد عاشور قائلا «في الحقيقة إن القضية ليست الصوت بل هي قضية مبدأ وقضية وطن وتحمل مسؤولية وطنية واجتماعية، فمن الواجب المحافظة على ديرتنا وعلى وطننا، ولا شك أن الصوت مهم جدا، والصوت يغير النتيجة والصوت ينجح النائب ويسقطه، ويوصل من يمثلكن خير تمثيل تحت قبة البرلمان».



وأكد عاشور بالقول«شرعنا مجموعة من القوانين التي تهم المرأة منها قانون الأسرة، وقانون العنف الأسري، والدولة مسؤولة عن حماية المرأة، وكذلك قانون الطفل وكيفية العناية به وحمايته».