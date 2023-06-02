ماضي الهاجري



قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق د. محمد الحويلة إن «العمل البرلماني المتوازن يتطلب أن يكون لدى النائب اجندة وطنية واضحة وبرنامج واقعي يواكب ويلبي تطلعات وأولويات الشعب ليترجم إلى مقترحات وقوانين وتشريعات، وعمل ميداني متواصل لمواقع العمل والتنفيذ ورقابة فاعلة يتابع بها أداء الوزارات والمسؤولين حتى يتحقق الإنجاز».



وأضاف الحويلة خلال ندوة أقامها أمس الأول في افتتاح مقره الانتخابي في ديوانه بالرقة «سأسعى من خلال الأولويات أن يكون عملي التشريعي واقعيا وملامسا لحاجات المواطنين وان يعالج مكامن الخلل في النهج التنفيذي لمؤسسات الدولة من خلال تقديم مجموعة من التشريعات والقوانين والتي ستكون لها الأولوية في المجلس القادم إذا وفقنا الله تعالى».



وبين الحويلة أن من أهم الأولويات هي قوانين التوظيف وتمكين الشباب وفتح آفاق واسعة للعمل والإحلال والتكويت، وقوانين حماية الأموال العامة وتنويع وتعظيم مصادر الدخل، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ودعم العاملين في القطاع الخاص، وقوانين تعديل التركيبة السكانية.



وذكر أنه سيسعى إلى إقرار قوانين تطوير الخدمات العامة واستكمال الهيكل الخدمي والإداري وتطويره، وقوانين لتخفيف الأعباء والالتزامات المالية عن كاهل المواطن وقوانين مكافحة الفساد ومخاصمة القضاء ودعم السلطة القضائية بتقوية مقومات النزاهة.



وأضاف أنه سيتقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الانتخاب وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعديل قانون المسيء وتعديل قانون المحكمة الدستورية لعدم النظر في دعاوى إبطال المجلس.