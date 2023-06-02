رشيد الفعم



قال مرشح الدائرة الرابعة متعب الرثعان، إنه سيسعى إلى تحقيق إصلاح تعاوني توافقي من أجل الكويت، مشيرا إلى أنه من المفترض ألا يكون الإبطال من اختصاصات المحكمة الدستورية، فلا يمكن أنه خلال 10 سنوات أن نبطل المجلس 3 أو 4 مرات».



وأضاف الرثعان «لا يوجد نواب اليوم يتكلمون عما حققوه، وإنما يتكلمون فقط عما قدم، لكن الشعب يريد الإنجاز وما تم إقراره بالفعل، فلا يوجد نواب يضغطون على الحكومة من أجل إقرار القوانين».



وأكد بالقول: إذا كنا نريد تقسيم المجتمع إلى جنسية أولى وثانية وثالثة فإننا ندمر المواطنة، والصراع لن يتم إيقافه إلا إذا كان هناك رئيس وزراء شعبي.



وقال «رسالتي لجميع دوائر الكويت كلها أن المشاركة واجبة، وعليكم الذهاب إلى صناديق الاقتراع وتختارون من ترونه قادرا على حمل الأمانة»، مبينا أن هناك«من يسعى إلى عدم مشاركتكم، ردوا عليهم بالمشاركة رجالا ونساء، فهي ساعة تحديد مصير الكويت من خلال اختيار ممثليهما».