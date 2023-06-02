بدر سهيل



أكد مرشح الدائرة الرابعة د. مبارك حمود الطشه، أن تكرار حل وإبطال مجلس الأمة أو التهديد بحل المجلس «لن يقلل من عزيمتنا في محاربة الفساد والاستمرار في طريق الإصلاح المنشود، لأن الفاسدين يريدون أن يعيدوا الكويت إلى المربع الأول ونحن نريد الاستمرار في الإصلاح، وهم يريدون العبث والفوضى، ونحن نريد بلد القانون والمؤسسات، ويريدون الهروب من خلال تعطيل البلد ونحن نريد الإنجاز وتنمية الكويت».



وأضاف الطشه خلال ندوته الانتخابية التي اقامها مساء أمس الأول بمنطقة العارضية تحت عنوان «مستمرون في الاصلاح»، أنه في يوم 6 يونيو الجاري إما أن نكون رقما صعبا في معادلة الإصلاح ومحاربة الفساد، وإما ان يتمكن الفاسدون من مرادهم، مشددا على ضرورة المشاركة والحضور في الانتخابات، وداعيا الشعب الحر الى ممارسة حقه الدستوري في ايصال الصالحين والمصلحين وانتخاب رجال قادرين على مواجهة الفساد، وقائلا: لن ترهبنا أو تحبطنا العودة للشعب الكويتي مادمنا ننشد الإصلاح وتنمية وطننا وخدمة الشعب.