سلطان العبدان



بين النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أ.د.حمد المطر، أن هناك أطرافا تدعي ان سبب التأزيم وتعطل التنمية في الكويت هو مجلس الأمة، وتحاول ان تجعل الشعب يكره مجلس الأمة، موضحا بالقول: لقد مررنا بعدة أزمات كبيرة في ظل عدم وجود مجلس أمة حينها، ويجب علينا المشاركة الشعبية الإيجابية المستحقة يوم 6 يونيو المقبل.



جاء ذلك خلال ندوة انتخابية أقامها د. المطر مساء أمس الأول بمنطقة القادسية تحت عنوان «أما آن الأوان للكويت أن تستقر»، حيث قال فيها: أمامنا أكثر من مسار في الكويت، إما أن يبقى الوضع على ما هو عليه بوجود فساد وتعطل للتنمية، أو القضاء على الفساد، وهذا لن يتحقق إلا اذا كانت هناك حكومة إصلاحية وجادة بمحاربة الفساد والقضاء عليه.



وأضاف د.المطر انه يجب على مجلس الأمة القادم أن يعين القيادة السياسية للقضاء على الفساد، وأن نتحلى بالتفكير الجمعي بوجود مشروع إصلاحي جمعي دون وجود مكاسب شخصية، موضحا ان دور عضو مجلس الأمة هو التشريع والمراقبة، لكن يجب على الحكومة أن تقدم برنامج عمل حتى يكون هناك عمل حقيقي بين المجلس والحكومة يسوده التعاون والحكمة لينعكس إيجابا على البلد والمواطن الكويتي.