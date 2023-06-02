طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة حمدان العازمي بضرورة ربط المدن الجديدة مع باقي المناطق بالطرق والشوارع تسهيلا على المواطنين القاطنين في المناطق الجديدة والتي تبعد عن باقي المناطق بمسافات بعيدة.



وقال العازمي: «مدينة مثل صباح الأحمد تعجز الحكومة أن توفر لها طريقا يختصر على قاطنيها من المواطنين ما يقارب 40 كيلومتر، حيث ان أغلب سكان المنطقة موظفون وطلبة في الجامعات والكليات وسط الكويت، لذا يجب ربط مدينة صباح الأحمد بطرق للعاصمة مباشرة».



واستغرب العازمي من كيفية ان تبنى مدن سكنية بحجم مدينة صباح الأحمد دون أي تخطيط للطرق السريعة التي تربطها بمدينة الكويت، معتبرا ذلك خللا كبيرا بوجود 11 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى المشاريع السكنية الكبرى التي ستقام في الخيران دون أن يتم عمل حساب لمعاناة المواطنين وكيفية تنقلهم من مقر سكنهم الى مدينة الكويت.



وشدد العازمي على ضرورة العمل على هذه الطرق الجديدة بدلا من الطرق السيئة المتوافرة الآن، والتي تتسبب وبشكل دائم بحوادث مرورية متكررة، ونحن لن نقبل ولن نصمت أمام التهاون الحكومي بأرواح المواطنين الذين يتعرضون للخطر بسبب عدم وجود طرق سليمة وسهلة تنقلهم من سكنهم إلى مقر عملهم وجامعات وكليات أبنائهم.