محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لم تحقق سوى القليل من التقدم في عام 2023، حيث انه في غمرة مخاوف مصرفية عالمية، أجرت كبريات البنوك المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعديلات على أوضاعها، لكن هذه الإجراءات لاتزال غير كافية.



وقالت المجلة ان العام الماضي شهد اضطرابات كبيرة في ترتيب أكبر البنوك المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بسبب مجموعة من ظروف السوق وعمليات الدمج والاستحواذ والإدراج الجديدة، وفقا لقائمة اكبر 10 بنوك مدرجة وأكبر 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2023.



وقد احتلت البنوك الكويتية المدرجة مركزين على القائمة الأولى لأكبر 10 بنوك من حيث القيمة السوقية، إذ جاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المركز الخامس إقليميا والأول محليا بقيمة قدرها 34.3 مليار دولار وتلاه بنك الكويت الوطني في المركز السابع إقليميا والثاني محليا بقيمة بلغت 24.2 مليار دولار، وذلك بإجمالي قيمة سوقية للبنكين بلغت 58.5 مليار دولار.



وعلى قائمة ميد لأكبر 100 شركة مدرجة، جاءت شركات كويتية صمن القائمة، حيث حل بيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك الكويت الوطني في المركزين الأول والثاني محليا و13 و19 إقليميا بقيمة 34.3 مليار دولار و24.2 مليار دولار على التوالي.



بينما جاء بنك بوبيان وشركة زين في المركزين الثالث والرابع محليا و52 و54 إقليميا بقيمة بلغت 7.6 مليارات دولار و7.4 مليارات دولار على التوالي، وأخيرا حلت شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية في المركز الخامس محليا و73 إقليميا بقيمة بلغت 5.2 مليارات دولار، وذلك بإجمالي قيمة سوقية للكيانات الخمس 78.7 مليار دولار.



وعلى صعيد متصل، أظهرت قائمة مجلة ميد أن قيمة 3 بنوك كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ضمن اكبر 100 شركة مدرجة بالشرق الأوسط، قد بلغت نحو 66.1 مليار دولار.



وقالت المجلة: ربما كان ضعف معنويات المستثمرين الدوليين وسط ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف بشأن انهيار العديد من البنوك الأميركية والسويسرية هو العامل الأبرز في أدائها.



في اتجاه مستقل إلى حد كبير عن الأداء الفعلي، والذي قامت البنوك الإقليمية بتحسينه بشكل عام في السنة المالية 2022-23 - سواء من حيث إجمالي الإيرادات أو الحد الأدنى - وجدت العديد من البنوك أن قيمها السوقية قد انخفضت، كما أن قائمة الشركات المائة فقدت أكثر من 85 مليار دولار في القيمة.



على الرغم من ذلك، يظل مصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي برغم تقلصهما مؤقتا في القيمة السوقية الإجمالية، أكبر بنكين في المنطقة من حيث القيمة، كما كانا في عام 2022.



واحتل بنك قطر الوطني المركز الثالث الآن، بعد أن تفوق للتو على بنك أبوظبي الأول من حيث القيمة.



واحتل بيت التمويل الكويتي المركز الخامس، حيث ارتفعت قيمته بشكل كبير خلال العام الماضي من خلال استحواذه الكامل على البنك الأهلي المتحد في صفقة تبادل أسهم، ليحل محل بنك الرياض.



وبقي بنك الكويت الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الأول السعودي (البنك السعودي البريطاني سابقا)، ومصرف الإنماء في نفس المراكز النسبية كما كانت في العام الماضي.



أما خارج أكبر 10 بنوك إقليمية، حقق مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المشرق، زيادة في رسملة السوق بنحو 2.5 مليار دولار.



وفي غضون ذلك، أعلن بنك المشرق عن قفزة بنسبة 270% في أرباحه لعام 2022 لتصل إلى مليار دولار، وزيادة أخرى في الأرباح بنسبة 163% في الربع الأول من عام 2023.