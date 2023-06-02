القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء، والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات، لاسيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء، التي تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة.



كما شهد الاجتماع عرض موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصة في توشكى والدلتا الجديدة وسيناء والصعيد.



واطلع الرئيس السيسي أيضا على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لاسيما المملكة العربية السعودية، وكل من اليونان وقبرص وإيطاليا.



من جهة أخرى، وقع الرئيس السيسي قرار رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تابب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27 سبتمبر 2022.



كما وقع الرئيس قرار رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة التي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أميركي لمبلغ الاتفاقية.