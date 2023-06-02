نحن في موقع المسؤولية وسعينا وعملنا يجب ان يسخر لخدمة أهل الكويت وواجب كل مسؤول أن يعمل بإخلاص وتفان للوطن



قال النائب السابق والمرشح الحالي لانتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الرابعة مبارك الحجرف، إن المعركة بين الحق والباطل معركة طويلة لم ولن تنتهي، وقدر الشعب الكويتي الحر أن يستمر في حربه مع قوى الفساد والمفسدين.



وأضاف الحجرف في تصريح صحافي: «لأنها مواجهة مستمرة فلابد من شحذ الهمم وحث الناخبين على المشاركة، والحضور يوم 6/6 أمر في غاية الأهمية ولأنها مسؤولية وطنية وواجب تجاه الكويت علينا أن نختار الأفضل والأصلح ليصل الى مجلس الأمة رجال على قدر المسؤولية وقادرون على مواجهة أهل الباطل».



وأكد الحجرف «نحن في موقع المسؤولية وسعينا وعملنا يجب ان يسخر لخدمة أهل الكويت، وطالما أننا في مرحلة جديدة فواجب على كل وزير أن يتحمل مسؤولياته وأن يعمل بإخلاص وتفان للكويت وشعبها».



وانتقد الحجرف استمرار غياب الرؤية والقيادة في الحكومة، مؤكدا ان هذا الأمر سيدفع نحو المواجهة بين مجلس الأمة والحكومة بسبب عدو وجود رؤية واضحة للحكومة، موضحا ان الشعب الكويتي يستحق الكثير والكويت تستحق أن تكون في المقدمة.



وأوضح الحجرف ان «العبث بالمواطنة عبث بالوطن، وهذا لم يكن مجرد شعار انتخابي رفعته في انتخابات سابقة بل إنه شعور صادق بأن المواطنة خط أحمر لا يمكن المساس به، و‏ان ما يتداول عن صدور أمر شفوي باشتراط تعيين الوظائف القيادية على الجنسية وفق المادة الأولى لا شرط الكفاءة والتراتبية هو سقوط سيحاسب عليه من أصدره».