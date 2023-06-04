أعلن القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د.ضاري عادل الحويل، عن موعد إقامة حفل أوائل الطلبة المتفوقين للعام الجامعي 2022/2021، والذي سيقام تحت رعاية وبحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني ومدير جامعة الكويت بالإنابة د. فهد الرشيدي، وذلك يوم غد الاثنين الموافق 2023/6/5، في تمام الساعة السابعة مساء بمركز المؤتمرات في مدينة صباح السالم الجامعية.



ويعود حفل أوائل الطلبة المتفوقين بعد انقطاع دام لأعوام بسبب ظروف الجائحة.



وبهذه المناسبة تقدم القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.ضاري الحويل بأسمى آيات التهاني والتبريكات للطلبة لتفوقهم الدراسي خلال العام الجامعي 2022/2021، داعيا إياهم إلى التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة وطننا الغالي، ومشيرا إلى أن إستراتيجية جامعة الكويت تدعم الشباب والطلبة المتفوقين من خلال تحقيق مبدأ التواجد المتميز والتعليم الجيد لطلبتها، وتشجيعهم على التميز في التحصيل العلمي، حرصا منها على تحمل مسؤوليتها تجاه الوطن الغالي، وتأدية رسالتها كاملة لتنمية الثروة البشرية.



وتقدم د.ضاري الحويل بالشكر الجزيل إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي لرعايته الكريمة هذا الحفل، والى مدير جامعة الكويت بالإنابة لدعمه الدائم طلبة جامعة الكويت، والشكر موصول لكل الجنود المجهولين القائمين على الحفل، كما تقدم بالتهنئة لأولياء أمور الطلبة الفائقين، وشكر لهم حرصهم ودعمهم لأبنائهم.



هذا، وقد بلغ عدد أوائل الطلبة المتفوقين هذا العام 214 طالبا وطالبة من جميع الكليات بجامعة الكويت كالتالي:



كلية الآداب



مآل حبيب عيسى بوهرور



فاطمة فلاح عبد النبي الشمري



بدر لافي سامر المطيري



سلطان محسن بخيت الرشيدي



رغد أحمد مشعان فيصل الجربا



فجر عبدالله محمد الرشيدي



منيرة ثامر المطيري



شيماء محمد عبدالله باقر زاده



يوسف جمال أحمد عيسى محمد العربيد



خالد جامع رفاعي العازمي



فاطمة شمروخ طلاق الشمري



بشاير بنت سالم بن ناصر بن مرهون الحاتمية



طيبة محمد سيد علي الموسوي



الهام عبدالقادر الشحيطة



صوفيا مصطفى نوري نوري



مجد مبارك مسفر العجمي



كلية التربية



أنفال فهد مجبل المطيري



نوير حماد محمد العجمي



سعود حمود سعود العازمي



الجازي عمر سعد الهاجري



نادية وليد عبدالمانع المانع العجمي



أسماء فهد محمد العجمي



عائشة مرزوق نادر العتيبي



عبدالرحمن سعد مضحي العنزي



البندري اسعيد ناصر الهاجري



وداد علي اديكم الرشيدي



نورا ناصر عبدالله العدواني



الجوزا فراج عبدالله الدوسري



نورة منصور صالح محمد عبدالعزيز المنصور



أصايل بنت غالي بن شوكي الظفيري



حور العين حسن شاهين الفيلكاوي



أسيل محمد صالح العازمي



المها لافي ترحيب المطيري



شيماء خزعل خالد العازمي



دانة عبدالله الحيان



مها عبدالله سعد الاسيحم



نجلاء محسن مصطفى عبدالمجيد



جابر عبداللطيف جابر الفضلي



عبدالرحمن عبدالله جاسر العدواني



رنا عيد خليفة البوعينين



نوال فهد اعجمي المطيري



وصايف عوض سعد الحربي



عبدالعزيز سمير عطية العتيبي



هنادي عادل مطر العتيبي



سناء عوض عبدالمنعم العتيبي



دلال ناصر الهاجري



سارة ناصر عبدالله العتيبي



انتصار حمود حسين الشريكة الرشيدي



شمة صباح لافي الخالدي



حصة مناحي محمد دهيم الدوسري



راشد هادي معتق الضفيري



جود خالد علي الدوسري



حلا حمود مرزوق الظفيري



شيخة محمد ناصر العكشان



هاجر علي جدعان العازمي



وعد رشود راشد العازمي



نجد بنت أحمد بن دوجان الظفيري



نعمة مفرج حمد العجمي



هاجر فهد مهدي الخياط



سارة علوان محمد علوان مرداس العجمي



كلية الحقوق



منار قليفص عبدالله البرازي



ناصر مساعد علي الجديع



فيصل وليد إبراهيم الحميدي



أجوان حسام عبدالحميد ال رشيد



قويضي صالح قويضي العازمي



إبراهيم محمد أحمد جعفر



راشد عبدالله راشد الشبلي



سارا محمد فهد العجمي



جاسم حسن علي الصباغة



حوراء مهند عبدالرسول الخياط



كلية الصحة العامة



فرح ماهر ناصح خيرالله



نوف نواف ضحوي المطيري



هاجر حمدان معتق الحسيني



شهد حمود لفتة الشمري



إسراء فهد العنزي



رهف فهد شفاقة العنزي



عائشة إياد سعدالله



زينب فؤاد إبراهيم عواضة



دينا خالد إبراهيم



مها خالد علي العتيبي



هند سعود نشمي الحريجي



دلال علي حسين العبدالله



كلية الصيدلة



شيماء ناصر نور الدين علي سمك



زهراء سمير محمد المتروك



شيخة نافع محمد الخليفة



جوري دعيج عبدالله الركيبي



رهف عبدالعزيز حسين الفيلكاوي



المها عبدالله عبدالرزاق الهاجري



جوري جاسم سعود المفرح



آمنة خالد حماد العدواني



هبة أيمن السرميني



رانيا ناصر إبراهيم عبداللطيف ابل العوضي



فجر محمد عبداللطيف جاسم السجاري



حصة خالد إبراهيم أحمد الدويسان



كلية العلوم الاجتماعية



مشاعل مثال شجاع المطيري



جوزاء فلاح بطيحان المطيري



سلمان يوسف حسين قاسم



منيرة طارق أحمد الجلاهمة



شريفة مليلي



أسماء مصلح يحيى الرشيدي



ألطاف صلاح محمد كارون فرحان



هاجر منذر السلامة



جوري محمد سعد جمعان العازمي



ميثاء طلال فيصل سالم أحمد الوهيب



شيماء عبدالله مذكر محمد دلبوح الهاجري



عبدالعزيز جاسم محمد المانع



عبدالرحمن راكان غنمان الماجدي



فيحه عزيز مقبل الميموني



مرام صباح حسن الخطيب



شيخة تركي محمد العنزي



زينة أحمد خالد صالح الغنيم



كلية العلوم الإدارية



طيف معيوف صقر سالم سيحان السعيدي



سلمى رضا مرشدي ابرهيم أحمد



سيد علي ناصر علي سيد ناصر سيد أحمد البهبهاني



فواز محمود عبدالكريم الشيحة



حسن محمود عباس محمد علي



ديمة صالح علي الهبيشي



باسمة محمد دياب



نورة أحمد حماد اللهو



أحمد فواز عزيزية



هند محمد يوسف الهاشل



مها محمد الرخيص



جنى مثنى طالب الرفاعي



أبرار حسين رضا عبدالرضا خداخواست



فجر نائل النصرالله



لينه عادل محمد العدواني



تهاني فلاح محمد مشيلح



كلية العلوم الحياتية



غدير أحمد عبدالواحد رمضان عبدالرحيم



عمار خليل حبيب علي حسين الزيدي



جنى سامي عبدالرزاق الصالح



منار صلاح فائق شديد



ألطاف عبدالله المطيري



ريان علي إبراهيم حاجية



منار محمد فجر الشمري



أسماء محمود حاجي عبدالرحمن محمد



كلية العلوم الطبية المساعدة



نوران محمد منال الطيارة



إياد محسن أحمد



مريم محمد فلاح المطيري



هاجر عطية صويان الظفيري



دارين زهير شحادة درسيه



كوثر أمين حسين صالح عبدالمحسن الشمالي



دلال شعبان سليمان الموحد



صفاء محمد رشيد النتشة



دلال باسل علي الصانع



أزهار علي رفاعي العتيبي



سويرة وخيضر عبدالعزيز الهاجري



حصة باسم عوض بامفتاح



دانة مصطفى الشعار



أفنان عبدالله محمد الحربي



لولوة صالح عبدالرحمن اليحيوح



كلية الهندسة والبترول



علي حيدر أحمدي



سارة الشرافي



طيبة خالد يوسف التويتان



طيف مفرح فريج السبيعي



جلال زاهر جميل صمصام



نوال محمد الفارس



مريم عبدالله الصانع



ديمة ناصر فهد مفرح



يوسف بهجت فرج موسى إسماعيل



سيرين ياسر البلخي



فرح ناصر غزاي العتيبي



طالب عبدالرحمن طالب الرفاعي



رتاج طلال عبدالله فضل حسين الفضل



كلية طب الأسنان



فيصل عبدالناصر محمود العبد اسبيته



جود فيصل فلاح حسن الضبيب



رتاج خالد علي الشمالي



فجر عبداللطيف أحمد الحوطي



أسيل هشام أبورزق



مريم علي غلوم محمد غلوم صفر



حصة سعود غصاب محمد غصاب الزمانان



زينة محمد عبداللطيف سليمان العبداللطيف الإبراهيم



آلاء بدر ناصر عبد علي مهنا الخليفة



رزان مشعل فنيس فهد مسفر القحطاني



روان عبدالرحمن محمد عارف



لولوة فهد عبدالله عبدالسيد عبدالله الفيلكاوي



كلية العمارة



ياسمين عواد عنتر عواد الفكر الظفيري



منار وليد جاسم الحربان



نجلا أسامة عبدالعزيز سعود البابطين



شيخة صلاح خليل عيادة



سوزان الزين



فاطمة ياسر أحمد أحمد عبدالرحمن الكندري



كلية الشريعة والدراسات الإسلامية



ريم عيد فالح غالب السبيعي



أسماء جمال شلبي سيد أحمد



رغد سعود خليفة الطبيخ



غازي محمد عبيد سيف العنزي



خديجة محمد محمدي محمد



حفصة فريد أسد عمادي



دعاء عبدالستار الشرقاوي شطا



شهد حمود عبدالرحمن المطيري



مسك صلاح سعد الدعاس



فادية محمد عواد الشمري



كلية الطب



فاطمة خالد يوسف الرشدان



منة الله أحمد عبدالتواب عوض



مريم عبدالعزيز أحمد المهيليج



علي هيثم عبدالمحسن الخواجه



غالية علي تقي



غادة طارق محمد حسين إبراهيم العيناتي



وفاء سعيد حسن إبراهيم محفوظ



سعد أكرم محمود اسبيته



جمانة وليد سليمان محمد الربيعة



أحمد فوزي محمد جاسم محمد الصراف



داليا منذر نابلسي



منى عبدالله هابس فهد حسن حمد بذال الرشيدي



فاطمة خليل غلوم حسين علي أحمد لاري



كلية العلوم



ياسمين مصطفى حسن حموضة



نورة يوسف أحمد حسن أحمد خليفة السعيد



بتول محمود عبدالله الشطي



خالد عبدالعزيز محمد الفيلكاوي



نظيرة أحمد عوض أحمد



آلاء محمود أحمد عمر



كوثر حسن محمد خليل



سيد حسين مهدي مرتضي بهبهاني



نورة خالد حسن الطويل العجمي



خلود تركي برقي العنزي