بشرى شعبان



عقد فريق عمل إعداد استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون اجتماعه الأول عبر التواصل المرئي، وشارك فيه من الكويت الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة د.مريم العازمي، حيث تم استعراض مقترح الخطة الزمنية لعمل الفريق، ابتداء من الاجتماع الأول حتى الانتهاء من الاستراتيجية، وتم اقتراح أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية بصيغتها النهائية، وتسليمها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 23 يوليو 2023م إن أمكن ذلك، وبحد أقصى في 27 يوليو.



وتم الاتفاق على أن يقوم المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين بإعداد مسودة أولية لمذكرة مختصرة حول مقترح استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون، وموافاة الأمانة العامة، على أن تتولى الأمانة العامة تعميم مقترح الاستراتيجية على الدول الأعضاء لإبداء الملاحظات على بنود المذكرة.



وتطرق المجتمعون لمناقشة المحاور والمؤشرات المستهدفة والإجراءات بحسب ما يرونه مناسبا وحسب الأولويات الخليجية، وموافاة الأمانة العامة، لتتولى بدورها موافاة المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين بالملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن المذكرة حول مقترح الاستراتيجية لإدراجها في المسودة النهائية، وموافاة الأمانة العامة بها في موعد أقصاه 18 يونيو الجاري، على أن تقوم الأمانة العامة بتزويد المركز الإحصائي الخليجي بمسودة الاستراتيجية لمراجعة المؤشرات المستهدفة لإبداء الرأي بشأنها في موعد أقصاه 25 الجاري.



وستتولى الأمانة العامة موافاة المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين بمسودة الاستراتيجية بعد قيام المركز الاحصائي الخليجي بمراجعة المؤشرات وإبداء الرأي بشأنها، على أن يقوم المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين بدراسة ومراجعة الملاحظات الواردة من المركز الإحصائي الخليجي وتنقيح مسودة الاستراتيجية وموافاة الأمانة العامة بها في موعد أقصاه 2 يوليو.



وأن تتولى الأمانة العامة موافاة الدول الأعضاء بمسودة الاستراتيجية المنقحة من المجلس الأعلى للمرأة، لمراجعتها وإبداء الرأي بشأنها، وموافاة الأمانة العامة بها في موعد أقصاه 16 يوليو المقبل.