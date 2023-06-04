صدر عدد ابريل من مجلة الكويت، محتفيا بعدد من التظاهرات وبينها مهرجان القرين في دورته الثامنة والعشرين، إضافة الى ملف عن الإبل التي تعد بين رموز التراث الكويتي، ولذلك تأخذ رعايتها اشكالا عديدة وعلى مستويات رسمية من خلال موضوع يتناول اشكال الرعاية، وبينها اقامة بطولة سنوية لسباق الهجن برعاية صاحب السمو الأمير، ثم يتناول تاريخ رعاية الإبل في الكويت على مدى تاريخها المعاصر. بالإضافة الى موضوع آخر بعنوان «قصة الإبل مع العرب لها بداية وليس لها نهاية». يضم العدد ايضا موضوعا حول تاريخ المقاهي الشعبية التي بدأت استجابة لرغبة المجتمع في ايجاد اماكن لتجمع التجار وأرباب الحرف، بعد أن كانت تعقد في منازل بعض المقتدرين وصولا الى الانماط المعاصرة من المقاهي.



وتضمن العدد تغطية مفصلة لوقائع المهرجان وصولا لحفل الختام، حيث عرض اوبريت «سدرة اللؤلؤ» الذي عبر عن الكويت كما رآها الآخرون عبر الأزمنة. وبالمناسبة نفسها تنشر المجلة موضوعا يتناول تاريخ مهرجان القرين منذ أن اسسه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لأول مرة عام 1994 وصولا لدورته الراهنة.



وبمناسبة عيد الفطر المبارك نشرت المجلة تحقيقا صحافيا يتناول مظاهر وأشكال احتفالات الجاليات الإسلامية بالأعياد في الغرب والتي تأتي استجابة من الحكومات الغربية لتأكيد روح التسامح الديني.



واستعادت مجلة الكويت في العدد الجديد صفحة من تاريخ الكويت، ممثلة في جهود المغفور له الشيخ مبارك الصباح في تأسيس دولة الكويت الحديثة.



كما تحتفي المجلة باليوم العالمي للكتاب الذي يواكب يوم 21 أبريل سنويا، عبر إطلالة على تاريخ المناسبة، اضافة الى يوم الأرض الذي يصادف 22 أبريل، وذكر الهدف من هذا اليوم والجهود المبذولة به.