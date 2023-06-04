عبدالعزيز المطيري



قال مرشح الدائرة الثانية شعيب شعبان انه في حال وفقه الله في الوصول لمجلس الأمة فسيكون كرسي البرلمان الذي سيمثله هو كرسي أهل الكويت بكل طوائفها من حضر وبدو وسنة وشيعة، مشددا على ضرورة المشاركة في الانتخابات، قائلا: إنني أتفهم الإحباط الذي يعيشه الموطنون ولكن علينا ان نعي جميعا أن هناك أطرافا تعمل جاهدة لإيصال الشعب الكويتي لأعلى مستوى من الإحباط واليأس من الديموقراطية، وهذه الأطراف هي التي أوصلت البلد الى هذا الحال.



وقال شعبان خلال لقاء مع ناخبي الدائرة الثانية مساء أمس الأول بمقره الانتخابي في منطقة غرناطة ان العمل الجماعي البرلماني يأتي بنتيجة إيجابية تنعكس على أداء المجلس، لذا ستبقى مجموعة السبعة نواب في المجلس القادم في حال نجاح نوابها، والباب مفتوح لجميع النواب للانضمام إليها، فهي تعمل لصالح البلد والشعب الكويتي، مضيفا انه يجب على مجلس الأمة القادم تعديل قانون المحكمة الدستورية والنظر في الإجراءات بحيث تلزم المحكمة الدستورية بالنظر والحكم بإجراءات الدعوى قبل يوم الاقتراع حتى يكون المشهد السياسي مستقرا بتحصين المجلس قبل انعقاده.