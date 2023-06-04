تواصل طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران الكويتية منخفضة التكلفة الرائدة، دعم الاتحاد الكويتي لكرة السلة، وذلك منذ العام 2021، حيث تقدمت برعاية كأس الاتحاد لكرة السلة وبطولة الدوري النهائي الذي أقيم مؤخرا، حيث جمعا جميع الأندية المحلية وعددها 15 ناديا (رجال ونساء) و1500 لاعب في المواجهات المجدولة للبطولة.



وكان نادي الكويت قد توج بطلا للكأس وكذلك بطولة الدوري.



وتعد كرة السلة إحدى الرياضات الأكثر شعبية في الكويت، إذ تتصدر فرق الشباب في البطولات الخليجية والعربية التي تقام كل عام، ومن خلال رعاية الاتحاد الكويتي لكرة السلة، تهدف طيران الجزيرة الى تشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية التي تسهم في التنمية العقلية والبدنية الإيجابية، كما جذبت هذه البطولة مشاركة جماهيرية كبيرة خاصة من فئة الشباب فيما تعمل مثل هذه الفعاليات على توطيد الأواصر المجتمعية.



وكان نائب الرئيس للصيانة في طيران الجزيرة هاشم الغربللي، حاضرا في الدوري النهائي لتقديم الجوائز للفائزين، وقال في معرض حديثه عن رعاية الشركة للاتحاد الكويتي لكرة السلة: «كشركة كويتية، نعي في طيران الجزيرة بدورنا ومسؤوليتنا الوطنية تجاه مجتمعنا المحلي، وشراكتنا مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة هي جزء من الجهود التي نستثمرها للتفاعل مع الشباب وتشجيعه على المشاركة في الأنشطة الرياضية وغيرها من الأنشطة الإيجابية والصحية التي من شأنها المساهمة في التنمية البدنية، وكذلك في تعزيز الصحة العقلية بشكل عام، وإبقائهم منخرطين في نشاط أكثر إنتاجية وفائدة».