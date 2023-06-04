يحيى حميدان



أعلن محترف فريق الكرة بنادي كاظمة الإسباني جاي ديمبلي رحيله عن «البرتقالي» بشكل رسمي بعد موسم واحد قضاه مع الفريق.



وكتب ديمبلي على حسابه الشخصي في «تويتر»: «حان الوقت لنقول وداعا.. ليس لدي كلمات لوصف مدى امتناني.. إلى الجميع في النادي.. شكرا جزيلا لكم، لقد استمتعت بكل لحظة كوني لاعبا في كاظمة».



وترددت أنباء عن دخول بعض الأندية المحلية على خط المفاوضات مع ديمبلي في الآونة الأخيرة.



وفي خيطان أبرمت إدارة النادي صفقة جديدة عبر ضم المهاجم عبدالعزيز مروي لمدة موسم واحد قادما من الجهراء، ليكون ثان المنضمين الى «الأحمر والأسود» بعد مشاري العازمي القادم من القادسية.



هذا، واختارت إدارة خيطان تركيا لإقامة معسكرها التدريبي الخارجي قبل انطلاق الموسم المقبل الذي سيشارك خلاله في دوري «زين» الممتاز.



في غضون ذلك، نجحت إدارة النصر في إبرام صفقتين محليتين بعدما وقعت مع حارس مرمى الفريق السابق محمد هادي بعد انتقاله للعربي والساحل، والجناح الأيسر الدولي محمد باجية قادما من الجهراء.