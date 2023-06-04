تعهد مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2023 د.بدري سعيدان الماجدي في حال وصوله قبة عبدالله السالم، بالدفاع عن حقوق ومكتسبات المواطنين، والعمل على تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الكويتي من خلال التركيز على القضايا المحورية ضمن برنامجه الانتخابي.



وذكر الماجدي خلال ندوة «لمستقبل مشرق» التي أقامها بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الجهراء، بحضور كثيف، أن هناك قضايا مزمنة أصبحت تمثل هاجسا كبيرا ومعاناة مستمرة للمواطن الكويتي، ولابد من وضع الحلول السريعة لها، فالحكومة والبرلمان المقبلان أمام استحقاق للخروج من مفترق الطرق وحسم ومعالجة تلك القضايا.



وأضاف أن المواطن الكويتي اليوم أصبح همه إيجاد شوارع آمنة، وتوفير متطلبات العيش الكريم في بلده، وتوظيف أبنائه، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية، لافتا إلى أن المواطن يحتاج إلى زيادة الرواتب وتوفير السكن المناسب، والحد من غلاء الأسعار، وتحسين المستوى المعيشي خصوصا لفئة المتقاعدين وإسقاط فوائد القروض، ووضع الحلول لقضية «أبناء الكويتيات» من خلال التجنيس، كذلك حسم قضية «البدون».



واستعرض الماجدي عددا من القضايا في برنامجه الانتخابي من بينها الصحة والتعليم والإسكان، وإصلاح الطرق، وتفعيل قانون المعاقين، وطرح قانون البديل الاستراتيجي، وزيادة مكافآت طلبة الجامعة والتطبيقي، والاهتمام بقضايا الشباب، ومعالجة القضية المرورية، والحد من العمالة الهامشية، وصيانة الحدائق العامة لتكون متنفسا للأسر.



ودعا الماجدي إلى تفعيل المشاركة والحضور بيوم الاقتراع في 6/6، وذلك لإيصال النواب المصلحين إلى قبة عبدالله السالم الذين يضعون مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، ويعملون بالصدق والأمانة وتحمل المسؤولية ومواجهة الفساد والمفسدين، مؤكدا أنه يمثل كافة أبناء الكويت من القبائل والعوائل والطوائف، وأنه على يقين وثقة بأن الشعب الكويت سيقول كلمته الحسم بكل إصرار وعزيمة في يوم الاقتراع المفصلي، فالكويت أمانة في أعناق الجميع، ويجب الحفاظ عليها، من خلال اختيار ممثلي الأمة وتحديد المسار الصحيح.