قال رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون ردا على سؤال حول رفع جلسات مجلس الأمة بسبب عدم حضور الحكومة: إنه إذا أردنا تقييم الوضع والأداء فأول جلسة عقدت كانت 18 أكتوبر وآخر جلسة كانت في العاشر من يناير الماضي بمعنى انه لم يمض حتى 3 أشهر من عمر المجلس.



وأضاف: حدث بعد ذلك حل للمجلس واجراء انتخابات ثم ابطال واجراء انتخابات والآن قبل ان تجرى الانتخابات أصبح هناك هوس عند بعض الأطراف وتحدثوا عن الإبطال قبل اجراء الانتخابات ولذلك هذا الإجراء يجب أن يحسم.



وزاد بقوله: إن رئيس الوزراء الأسبق قال ان دولة الرفاه قد انتهت وقمت بالرد عليه، والمادة 123 من الدستور تنص على أن من يدير البلد هو مجلس الوزراء وهو من يهيمن على شؤون الدولة بمعنى انه اذا كان مجلس الوزراء «زين» يعني «ادارة زينة» وإدارة «زينة» يعني دولة رفاه في الكويت.



وقال السعدون: كيف نجعل المستقبل الخاص بالأبناء مؤمنا ومستقبل المواطنين مؤمنا كذلك ونحن سبق ان قدمنا وتم اقرار اولويات وأؤكد ان الكويت قادرة على ان تصل الى مكانة افضل بكثير مما كانت عليه والقضية بحاجة الى ادارة فقط.