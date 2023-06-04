سلطان العبدان



قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق جابر المحيلبي «(وين رايحين بالكويت وين رايحين بثروتها وين رايحين بالأجيال القادمة)، فنحن ذاهبون إلى تصفير البلد، إذا استمر هذا النهج من التعامل مع الملفات العالقة التي تهم الشعب الكويتي من إسكان وصحة وتعليم وتوظيف وتدني مستوى الرواتب، وهذا الترتيب في تسلسل السيطرة على ثروات البلد، فسوف ترون بنات الحمايل والعوائل لن يجدن وظيفة في صالون حلاقة».



وأضاف المحيلبي خلال ندوة أقامها مساء أمس الأول بعنوان «ثروات تنهب وبلد يضيع» هناك متنفذون أشغلونا بالصراعات و(مصامخ الروس) وهم يقومون بما يريدونه.



وطالب المحيلبي الشعب الكويتي بالمشاركة في الانتخابات يوم 6 يونيو لاختيار الرجال المصلحين الأكفاء الذين يحققون تطلعات وآمال الشعب ويخافون الله، ويقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، بعيدا عن الطائفية والقبلية والعنصرية لحفظ الأمانة وحفظ مستقبل الأجيال القادمة.