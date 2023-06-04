بدر السهيل



أكد مرشح الدائرة الثالثة حمد العليان أن الوضع التعليمي في الكويت سيئ، وهناك دراسة تفيد بأن بما يقارب 51% من الطلبة الذين أعمارهم من عشر سنوات وأقل لا يستطيعون استيعاب حتى النص البسيط، وان خريج الصف الثاني عشر في الكويت يعادل خريج الصف السابع في الدول المحيطة لنا، علما بأن الكويت تنفق في الجانب التعليمي مثلما تنفق فنلندا وهي مبالغ ضخمة ولكن مخرجات التعليم في الكويت متدنية.



وقال العليان: ان حجم الفاقد التعليمي في الكويت أثناء فترة جائحة كورونا مخيف جدا، حيث لم يدرس الطلبة لمدة سنتين دراسة طبيعية بعد ان تحول التعليم الى الأونلاين وعليه تم ترحيلهم الى مرحلتين دون ان يكون لدى الحكومة اي علاج لهذا الفقد التعليمي.



وخاطب العليان وزير التربية قائلا: انت من يضع السياسات التعليمية في الكويت وانت من ينفذها، وهذا نظام متشابك يعطل منظومة التعليم عن التطور.



وأضاف العليان: «توجد حلول وخطط ولدينا وفرة ميزانية ضخمة مخصصة للتعليم، كما لدينا عقول تعمل ولديها رؤية سليمة ولكن الخلل بسوء الإدارة»، مبينا أن «التعليم في الكويت يجب ان يكون استثمارا وطنيا وهو ايضا أمن وطني استراتيجي، ويفترض تكون هناك منظومة تعليمية تدار بالشكل السليم والصحيح وفق رؤية تواكب التطور التعليمي في الدول المتقدمة».