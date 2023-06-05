العجمي: الصالة تخدم 23 ألف موظف و75 ألف طالب وطالبة



عبدالعزيز الفضلي



أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، أن «التربية» تسعى لتطوير خدماتها من خلال صالات خدمة المراجعين في المناطق التعليمية الست، مشددا على ضرورة أخذ ملاحظات ومقترحات المواطنين والمراجعين بعين الاعتبار، والعمل على تنفيذها، مؤكدا في الوقت نفسه سعي الوزارة الحثيث نحو التحول الرقمي وإلغاء المعاملات الورقية.



جاء ذلك خلال افتتاح الوزير العدواني صالة المراجعين في الإدارة العامة بمنطقة الفروانية التعليمية صباح أمس، واطلاعه على ما تقدمه من خدمات للمراجعين وكذلك الخدمات لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب خدمات الشؤون الوظيفية لاستخراج الشهادات بجميع أنواعها، إضافة إلى أن هناك أقساما متعددة تخدم العاملين في المدارس التي تبلغ 161 مدرسة، بما فيها الهيئتان التعليمية الإدارية والطلبة.



وقال د.العدواني إننا نسعى لتطوير الخدمات والتسهيل على المراجعين، والارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية في المناطق التعليمية، لتكون على أعلى مستوى، كما نعمل على رفع مستوى الجودة والكفاءة للموظفين لخدمة المراجعين، تنفيذا لتطلعات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظه الله، الذي وجهنا إلى تقديم خدمات مميزة تسهم في تخفيف الصعوبات عن المواطنين.



وشدد الوزير على «أننا نعمل على ضرورة النظر في أي ملاحظات ومقترحات من قبل المواطنين والمراجعين، بروح من الإيجابية، وتطبيقها - قدر الإمكان - والسعي نحو التحول الرقمي وإلغاء المعاملات الورقية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات لكبار السن ولذوي الهمم بشكل ميسر».



وأوضح أن الهدف من صالة المراجعين هو تبسيط الإجراءات، والاستفادة من خدمات وزارة التربية التي تقدمها للمعلمين والموظفين والطلبة وأولياء الأمور، بهدف تسهيل العمل، بما يختصر الوقت والجهد، متقدما بالشكر لجميع العاملين في منطقة الفروانية على جهودهم، آملا لهم التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم الغالي.



من جانبه، ذكر مدير عام منطقة الفروانية التعليمية محمد عايض العجمي أن إدارة المنطقة حريصة على تسهيل وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين، مبينا أن المنطقة لديها نحو 23200 موظف وموظفة في الوظائف الإشرافية والإدارية تخدمهم الصالة إضافة إلى 75 ألف طالب وطالبة يدرسون في 161 مدرسة وروضة أطفال.



وذكر أن افتتاح الصالة يأتي لمواكبة التطور والتقدم والتجديد في المنطقة وتوفير الخدمات للمراجعين بشكل أكثر سهولة ومرونة وفي مكان رحب يتسع للجميع، مبينا ان المسؤولية التربوية تحتم علينا بما لا يدع مجالا للشك خدمة المراجعين والمواطنين، وذلك في ظل طفرة تكنولوجية يشهدها العالم.



وأضاف العجمي ان وزير التربية حريص على توفير افضل الأجواء لخدمة المراجعين، مشيرا إلى أننا نعمل في المنطقة وبجهود جميع العاملين على توفير الخدمات بأقل وقت وبشكل يتماشى مع سرعة الزمن والتحدي، ولا تقتصر الخدمة على أولياء الأمور وأبنائنا الطلبة بل تشمل الخدمات لكل الموظفين والعاملين بمنطقة الفروانية التعليمية من معلمين وإداريين وفنيين وأيضا خصصنا ركنا خاصا لكبار السن وذوي الهمم.



واستعرض العجمي الخدمات التي تقدم في الصالة، ومنها تقديم طلبات النقل للمتعلمين بين المدارس ورياض الأطفال واستخراج شهادات «راتب، واستمرارية، وتدرج وظيفي، ولمن يهمه الأمر»، بأنواعها والمجالس الطبية والمرضيات وتخفيف العمل إضافة إلى التراسل الإلكتروني بين الجهات الحكومية وإصدار ختم الصادر والوارد وكذلك إصدار شهادات دراسية للمتعلمين.