دخلنا موسم الذروة بجهوزية 99% لوحدات الكهرباء وتلافي تأخر تمديد عقود صيانة «الزور الجنوبية»

نكرر دعواتنا للترشيد وارتفاع الأحمال بدأ مع دخول موسم الذروة



دارين العلي



أعلن الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وإنتاج المياه م.هيثم العلي ان جميع المحطات العاملة على النفط السائل ستتحول الى الوقود النظيف منخفض الكبريت خلال شهر أكتوبر المقبل بعد انتهاء موسم الذروة.



وقال العلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن تجربة استخدام الوقود النظيف في محطة الزور الجنوبية اثبت فعاليته سواء من حيث التشغيل اذ لا تختلف نسبة الاستهلاك عن الوقود العادي أو من حيث الانبعاثات والتي انخفضت بشكل كبير وتكاد تكون منعدمة بما يتلاءم مع اشتراطات الهيئة العامة للبيئة.



ولفت إلى ان الوزارة تسلمت الوقود النظيف منخفض الكبريت من مؤسسة البترول في منتصف مايو الماضي بعد تنسيق استمر من ابريل الفائت، حيث تم ضخ الكميات المناسبة الى محطة الزور الجنوبية بعد اجراء جميع الاختبارات مع المصنع العالمي الذي اكد فعالية عمل الوقود دون أي آثار سلبية على الوحدات.



ولفت الى ان الوقود المستهلك حاليا في المحطة هو من المصفاة الجديدة ويتميز بانخفاض نسبة الكبريت فيه من 4 جزء بالمليون (ppm) الى 0.5 جزء بالمليون وهو ما يتجاوز اشتراطات الهيئة العامة للبيئة والتي تشترط ألا يزيد الكبريت عن نسبة 1 جزء بالمليون، لافتا الى اختفاء اللون الأبيض العائد الى الكبريت من انبعاثات المحطة ما يعتبر انجازا بيئيا سيعمم على جميع المحطات.



وأوضح انه سيتم البدء أولا بمحطة الصبية ثم الدوحتين الغربية والشرقية لاستبدال الوقود فيهما بشكل كامل بالوقود النظيف، أما محطتا الشويخ والشعيبة فتعملان أساسا على الوقود الغاز وبالتالي لن يتم تغيير الوقود فيهما.



جهوزية المحطات



وفي سياق منفصل، اكد العلي دخول محطات الكهرباء الى موسم الذروة بأتم الجهوزية بنسبة صيانة تبلغ 99% لوحدات الكهرباء و100% لوحدات المياه، لافتا الى ان تأخر تمديد عقود الصيانة من قبل الجهات المعنية أدى الى عرقلة عملية الانتهاء المبكر من الصيانات.



وأوضح ان التأخير طال 6 وحدات انتاج في محطة الزور الجنوبية بقدرة 1160 ميغاواط يتم العمل على انجاز صيانتها حاليا، حيث ستدخل 3 وحدات الى الخدمة منتصف الشهر الجاري بقدرة 750 ميغاواط والمتبقي حتى نهاية شهر يوليو المقبل.



دخول موسم الذروة



ولفت الى أن الوزارة دخلت الى موسم الذروة بإنتاج إجمالي حوالي 17090 ميغاواط (في ظل غياب انتاج وحدات الزور الجنوبية سابقة الذكر) في حين بدأ الحمل بالارتفاع، حيث سجل يوم الخميس الفائت بداية موسم الذروة 14070 ميغاواط بفارق حوالي 200 ميغاواط عن العام الماضي في التاريخ نفسه.



ولفت الى أن الوزارة تتوقع بلوغ الحمل الاقصى لهذا العام 16800 ميغاواط بزيادة 4% عن العام الماضي، مشددا على ان جميع قطاعات الوزارة تبذل ما بوسعها لتأمين الخدمة والحفاظ عليها للعملاء.



دعوات للترشيد



وجدد العلي دعواته للترشيد، لافتا الى أن اعتماد ترشيد الاستهلاك من شأنه ان يوفر على الدولة وعلى العميل معا كما يقلل الجهد على الشبكة وعلى البيئة آملا من جميع العملاء اتباع الترشيد واستخدام الأدوات المرشدة وخفض التكييف في الأماكن غير المستغلة، وخاصة في أوقات الذروة.