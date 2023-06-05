

القاهرة - خلود أبوالمجد



فاجأت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بمنشور على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ «إنستغرام» تعلن من خلاله اعتزالها مجال التمثيل، مشيرة إلى أنها تشعر بعدم التقدير لها ولموهبتها، رغم ما قدمته في مجال التمثيل حتى الآن.



وكتبت ميرهان في منشورها: «تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني، تعبت، لذلك أعتزل»، ثم أتبعت منشورها بآخر كشفت من خلاله اتخاذها قرارا بالابتعاد عن «السوشيال ميديا»، قائلة: «إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من أجل الآخرين، مش هكون موجودة ولا عايزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة، واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هعيشه لنفسي».



واستكملت «لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف، ولا حاجة تستاهل، ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكرا وكتر خيركم، واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني سلام».