وقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون والتشاور بين الجانبين.



وقال البديوي في تصريح صحافي عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه أجرى لقاءات مثمرة مع مسؤولين رفيعين في تونس تطرقت إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين تونس ودول الخليج العربية.



وأضاف البديوي أنه بحث مع الرئيس التونسي سعيد سبل تعزيز العلاقات الخليجية- التونسية، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي وفق ما يصبو إليه قادة دول المجلس في تعزيز أواصر العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وإيجاد مجالات أوسع للتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد بمستوى علاقات دول مجلس التعاون وتونس في العديد من أوجه التعاون المتاحة والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في مختلف المجالات الكفيلة بتحقيق كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة لدول الخليج العربية وتونس وفق الرؤى التنموية الطموحة.



وحول لقائه مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أوضح البديوي أنه تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين مجلس التعاون وتونس في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.