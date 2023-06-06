بشرى شعبان



وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة مذكرة تفاهم مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز القيم الإنسانية ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، من خلال استخدام كل الوسائل القانونية والمشروعة التي من شأنها الحد من انتهاكات حقوق الإنسان. وقال مدير عام الهيئة العامة للقوى العامة بالتكليف مرزوق العتيبي إن توقيع الاتفاقية مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز الشركة بين مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام. وأكد أن مذكرة التفاهم تعد تعاونا لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع بكل الوسائل المتاحة قانونيا، وإقامة دورات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية 68 لسنة 2015 والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له.