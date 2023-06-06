عبدالعزيز الفضلي



ستقوم وزارة التربية بتكريم 1424 معلمة ومعلمة. ويشمل التكريم 200 مدرسة متميزة، وذلك مساء بعد غد الخميس على مسرح «التطبيقي». وفي هذا السياق، أوضحت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، أن الحفل كان مقررا إقامته على مسرح وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة، لكن بعد مراجعة أعداد المكرمين اتضح أن المسرح لا يتسع لهذا العدد الكبير، مضيفة أن هذا الأمر جعل وزارة التربية تستعين بمسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الواقع في منطقة الشويخ. ولفتت إلى أن اللجنة المنظمة دعت المكرمين إلى البروفة الأخيرة، والتي ستقيمها في الساعة الرابعة عصر يوم غد الأربعاء.



على صعيد متصل، قالت وزارة التربية في بيان لها، إنه بعد توقف قسري فرضته جائحة «كورونا» وتداعياتها الصحية، تستأنف وزارة التربية تقليدها السنوي بإقامة حفلها السنوي لتكريم المعلمين والمدارس المتميزة، الذي يعقد برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، حيث سيتم في الحفل الذي تقيمه يوم الخميس المقبل تكريم المعلمين والمدارس، عن السنوات الأربع الماضية.



هذا، وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، بأن الوزارة، وبناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، ستقيم حفل تكريم المعلمين والمدارس المتميزة للسنوات السابقة (2018-2019،2019-2020،2020-2021،2021-2022).