







تحت رعاية مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، أقامت أكاديمية Premier Sport بالتعاون مع نادي جلاسكو سلتيك لكرة القدم أمسية حفل توزيع الجوائز السنوية لموسم 2022-2023 في قاعة المسرح بأكاديمية بيان هذا الأسبوع.



فبعد موسم آخر ناجح بشكل لا يصدق في The Premier Sport Academy، أقيمت أمسية احتفالية السبت 27 مايو، شارك فيها أكثر من 350 لاعبا وضيفا، وتم تقديم أكثر من 200 جائزة مرموقة للاعبين والطاقم التدريبي والجهات الراعية احتفاء بتجارب وإنجازات الموسم بما في ذلك الدورات التدريبية والمباريات والمهرجانات والبطولات والفعاليات الخاصة، كما حضر أكثر من 200 عضو من الأكاديمية تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عاما لتسلم جوائز نهاية الموسم احتفاء بمجهوداتهم وتفانيهم والالتزام في التدريبات ومعايير الأداء العالية التي توصلوا لها وسلوكهم على مدار الموسم. كما حضر الاحتفالية أيضا أعضاء برنامج PSA لتسلم الجوائز، إلى جانب بعض الهدايا الرائعة من رعاة الحفل، مركز بورشه الكويت- شركة بهبهاني للسيارات.



وقد قدم الحفل الترفيهي بطل الكويت 6 مرات في السباحة الحرة كرم أحمد ناغغ، والذي أذهل الجمهور بعرض رائع لمهارات كرة القدم وبعض العروض الفنية خلال فترات الاستراحة، فيما اختتمت الأمسية بسحب على العديد من الجوائز المثيرة لجميع الفائزين والمحظوظين الذين حظوا بجوائز متنوعة تبرع بها رعاة الأكاديمية المتفانون بسخاء، بما في ذلك الجائزة الكبرى المقدمة من بورشه.



وخلال الفعالية أعرب المدير الفني جيمي فيريمان الذي استضاف الحدث إلى جانب المدير التنفيذي بكر الناظر، عن تقديرهما لفريق التدريب والإدارة والرعاة والداعمين على تفانيهم ومساندتهم لجعل هذا الموسم ممتعا للغاية وناجحا بشكل ملحوظ لجميع أفراد أكاديمية PSA.