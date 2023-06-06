بيروت - بولين فاضل



طرحت الفنانة باسكال مشعلاني أغنية جديدة تحمل اسم «أدمنتك»، من كلمات وائل الأشقر، ألحان وتوزيع ملحم أبوشديد، وقد صورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب في منطقة البترون بلبنان، من إخراج زياد خوري، وسط أجواء صيفية، وهي أغنية مهداة إلى جمهورها ولكل حبيبين.



وأعربت باسكال عن سعادتها بالأرقام التي حققها الفيديو كليب حتى الساعة، مشيرة حسب موقع «نواعم» إلى روح الغرام والصيف والروح الإيجابية.



وكانت باسكال مشعلاني قد طرحت منذ فترة أحدث أغانيها التي تحمل اسم «دخيلو الله» من كلمات حسين إسماعيل، ألحان وسام الأمير، وتوزيع ملحم أبوشديد، وهي أغنية بدوية مأخوذة عن الفلكلور البلدي اللبناني.