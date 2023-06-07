عبدالعزيز الفضلي



أبلغــت وزارة التربية الإدارات المدرسية بتحديد فـــترة ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجة اختـــبارات طلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر لتقديم التظلمات عـــلى نتائج نهاية العام الدراسي، وذلك عن طريق سكرتارية مكتب مدير الشؤون التعليمية بالمنطقة التعليمية.



على صعيد متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، أن وزارة التربية أنجزت بوقت قياسي إصدار نتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2023/2022 لصفوف النقل، بما يقارب 431 ألف طالب وطالبة سواء في مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والمدارس الثانوية للصفين العاشر والحادي عشر، وجار رفعها تباعا على الرابط المخصص لذلك.



وقال الوهيدة، في بيان صحافي، إن المدارس واصلت العمل ساعات طويلة في رصد الدرجات، والمراجعات الرأسية والأفقية للنتائج كما هو مقرر بعد الانتهاء من عملية تصحيح ورصد الدرجات النهائية للفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من اعتماد النتائج من قبل أغلب المدارس، ورفعها على موقع الوزارة بشكل رسمي قبل التواريخ المحددة لذلك مسبقا، حيث كان مقررا الإعلان عنها حسب التقويم السنوي للوزارة يوم الأربعاء 7 الجاري لنتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ويوم الأحد 11 الجاري موعدا لإعلان نتائج الصفين العاشر والحادي عشر الثانوي، فيما ستستكمل المدارس الأخرى نتائج طلابها ورفعها تباعا.



وأضاف الوهيدة أن وزارة التربية حريصة على طمأنة الطلبة وأولياء أمورهم على النتائج النهائية للعام الدراسي لصفوف النقل، حيث ستتوفر جميع النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية عبر الرابط المعلن عنه في حسابات التواصل الرسمية للوزارة: https://results.moe.edu.kw، إذ سيتم رفعها وإتاحتها أولا بأول بعد اعتمادها ورفعها من قبل المدارس، مؤكدا حرص الوزارة على إنجاز عملية رصد ومراجعة النتائج بدقة، سائلا المولى عز وجل لجميع أبنائنا الطلبة النجاح والتفوق.