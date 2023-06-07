انطلق المؤتمر الخليجي ـ الأوروبي لمكافحة الفكر المتطرف في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.



وذكرت الأمانة العامة في بيان، أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون المشترك وتفعيل خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.



وأوضحت أن المشاركين في المؤتمر مختصون من وزارات الخارجية وخبراء ومختصون من الجهات المعنية بمكافحة الفكر المتطرف من مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.



ووفقا للبيان، فإن المؤتمر سيتناول عددا من أوراق العمل من الخبراء من الجانبين التي يتم من خلالها تبادل أفضل الخبرات والممارسات لمكافحة الفكر المتطرف وبناء القدرات والإمكانات وإيجاد أفضل السبل لمعرفة وفهم الثقافة والأسباب الكامنة وراء الأيديولوجية المتطرفة المؤدية إلى التطرف وتحصين المجتمعات وفئة الشباب من الانجرار وراء الدعوات المتطرفة.