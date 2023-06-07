دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة لتنظيم «حملة وطنية لتنظيف السواحل والمناطق الصحراوية من البلاستيك حتى التخلص التام من الأكياس المتطايرة بفعل الهواء، والقناني البلاستيكية، ووضع خطط وطنية وإقليمية للحد من النفايات البلاستيكية البحرية، علاوة على توجيه طلاب الدراسات العليا بعمل مزيد من الأبحاث على البلاستيك في التربة البحرية ومياه البحر ومن ثم على الكائنات البحرية وأخيرا الإنسان»، جاء ذلك على لسان محمود تيفوني أمين صندوق الجمعية بمناسبة الاحتفال الخمسين لليوم العالمي للبيئة الذي يحمل هذا العام شعار «دحر التلوث البلاستيكي».



وقال تيفوني إن «جمعية البيئة شاركت العالم احتفاله بالذكرى الـ 50 لليوم العالمي للبيئة، ذلك الحدث الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة ليكون واحدا من أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية مع اشتراك الملايين حول العالم لحماية الكوكب».